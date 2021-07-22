将“机票盲盒”引入健康发展轨道

暑期已至，为抢占高峰客流，多家旅游平台相继推出66元至99元不等的“机票盲盒”。活动期间，消费者只需花不到100元的价格，就能购买一张随机目的地、随机日期的国内机票。具体能兑换哪个目的地，甚至什么时间出发，只有在“拆盒”后才知道。这种新颖的消费方式，受到不少年轻旅客追捧。

作为主要面向年轻消费群体的活动，“机票盲盒”受追捧的一个重要原因在于抓住了用户以小博大的心理，同时该活动支持不满意全额退款，对于用户来说既有新鲜感、神秘感，付出的成本代价也较小。而且，购买“盲盒”这一消费行为还自带社交属性，年轻人购买到较为满意的机票后，会将结果分享至社交网络，引发更多人关注。

从售卖方角度看，相对于为用户提供出游服务的功能，“机票盲盒”更大的价值在于招揽客源、激活潜在用户。低廉的出行价格，可能会激发原本没有出行计划的用户的旅游需求，售票平台和航空公司都获得了新的用户资源。对于旅游目的地而言，一些较冷门目的地，平时前往旅游的人较少，而购买了“机票盲盒”的消费者，本着不去就亏了的心理，往往会前去一游，这对促进旅游目的地消费有一定的推动作用。

但要看到，“盲盒”这阵风，流量大、趣味足，监管却尚未完全到位。类似“盲盒”产品，售后服务与商品质量往往难以保证，一旦出现纠纷，消费者维权变数不少。确保“机票盲盒”公平公正，离不开监管部门加强管理。

对此，一些地方已经采取了措施。四川省成都市市场监管局日前发布《关于电商“盲盒”合规经营及理性消费告知书》，明确“网络交易平台、平台内经营者不得作出虚假、夸大或者引人误解的宣传，确保‘盲盒’内在物品的商品价值、出现概率、分布方式等关键信息真实透明”。但从目前看，很多地方监管措施还存在不全面、针对性不强的问题。有关部门还需深入细致地调查研究，进一步弥补监管漏洞，切实保护消费者权益。

将“机票盲盒”消费引入健康发展的轨道，行业自律也必不可少。对于在线旅行平台来讲，应该提升产品质量，比如让“机票盲盒”的出发日期更宽泛、线路覆盖的范围更广、热门目的地更多，这样才能持续吸引用户。除此之外，靠补贴及采购航空公司尾单的营销方式不是长久之计，平台还需丰富营销模式，哪怕提升价格，只要产品质量到位，相信也会受到消费者的欢迎。

同时，广大消费者也要保持理性。“说走就走的旅行”听起来很浪漫，但现实可能难以如意，消费者一定要全面考虑出行时间、用餐住宿、目的地情况、返程安排以及售后退换限制条件等因素，理性做出决定。