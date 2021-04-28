“机票盲盒”像抽奖 不满意即可退款

5天“五一”小长假即将来临，数据显示，今年“五一”假期机票预订量已经大幅超过2019年同期，与2020年同期相比增长超过25倍。23日，中国消费者协会发布“五一”消费提示，近期市场上出现了一种名为“机票盲盒”的产品，消费者购买后，会得到一张指定出发地、随机目的地、随机日期的国内单程机票。中消协提醒消费者理性看待，而不少广州旅客则看中了它不满意可退款的特点，表示重在参与，“真香”！

广州市民参与热情高涨

记者了解到，目前市面上存在的“机票盲盒”分别由航空公司和OTA（在线旅游）网站推出。二者相同之处为均可指定出发地点。航空公司推出的“盲盒”，除九元航空外均可涵盖往返两程，拥有相对宽松的兑换时间和地点，价格也相对较贵；OTA的“机票盲盒”“火车票盲盒”则大打价格战，66元含税单程机票、88元含税单程机票等成为主打，但日期往往固定，且需要朋友助力等门槛，很难买到心仪的航班。

旅客如何看待这类“盲盒”大战？羊城晚报记者所在的一个广州本地旅游群有500人，群友对“盲盒”普遍较为淡定。“市面上这类‘盲盒’大多可退，就当是玩个抽奖，重在参与。万一中了好航线呢？”广州市民小明（化名）告诉记者，他参加了所有OTA网站的“盲盒”活动，虽然没抽到什么好航线，但毕竟可以退款，“也不亏嘛”。

市民吴先生的运气则比较好，分别抽中了“飞猪66元盲盒”4月24日（周六）南航CZ8730广州-武汉航班和“同程98元盲盒”5月11日（周二）CZ8647广州-成都航班，两航班均已成功出票。“第一程是周末，我可以自己去玩；第二程我和妈妈抽到了同个航班，准备休两天假带她去玩。我打算再试试手气，抽一下回来的“盲盒”。如果没法抽到回程，就用里程换票，还是很合算。”

航空公司出品更受欢迎

与OTA网站相比，航空公司的“盲盒”则更受追捧。南航推出的“奇遇旅行”根据出行人数的不同，一套往返含税机票的人均售价从321.67元至525元不等，本周由于可以兑换“五一”假期期间的航班，南航网站一度崩溃。然而，开出的广州出发航线包括兰州、银川、西昌、海口、三亚、厦门等热门目的地，不少旅客成功换到了心仪机票。

“我换到了5月1日至4日广州往返西昌的航班，如果单独买票的话一个人就要3060元。真不枉我一直刷新抢票。”旅客王先生说。

中消协提醒，无论是否凭借“盲盒”出行，消费者都务必提前了解目的地景点的限流制度、往年景区人流状况、天气情况以及是否需要提前预约等，合理规划出行时间和线路，避免将游山玩水变成看“人山人海”，影响出行体验。选择近郊自驾游的，一定要留够充足旅途时间，制定宽松弹性的出行计划，要留意高速路的交通状况，防范高峰休息区如厕难的风险等，错峰出行、文明出行。（记者 唐珩）