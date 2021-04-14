旅行盲盒火了 出行率成谜

近期，火爆市场的“盲盒经济”蔓延到了旅游行业，在线旅行预订平台、航空公司纷纷推出各种类型的旅行盲盒，“98元机票盲盒”“199元未知目的地机票盲盒”等旅行产品纷纷亮相，每每推出市场便引起热抢，甚至导致预订系统一度瘫痪。记者了解到，近期频上热搜的旅行盲盒类产品主要是机票，有超低价、不确定目的地的特点，一些旅行盲盒还有“未预约全额退”的灵活条款。

但是，由于旅行盲盒的无门槛或低门槛，不少消费者都抱着凑热闹抢抢看的心态参与，有的即便成功抢到，也因使用条件时间有限制等原因选择放弃出行，最后申请退款，旅行盲盒看着热闹，实际出行率成谜。有业内人士认为，相比起拉动消费的作用，旅行盲盒的营销意味更浓。

现象：旅行盲盒爆红成现象级产品 商家忙加推

近期，一条“超千万人抢购98元机票盲盒”的消息登上了微博热搜，引发了大众对旅行盲盒的关注。所谓盲盒，是指消费者不能提前得知盒子里是哪种具体款式的产品，只有打开后才知道自己抽中了什么，正因为这种不确定性，更刺激了不少年轻消费者积极参与。

记者了解到，目前旅行盲盒产品主要以机票为主，商家通常是以一个很低的价格销售盲盒，但机票的目的地是未知的，只有抢到盲盒打开之后才会知道自己抽中的具体目的地以及出发的时间。即便购买旅行产品的考虑因素相对购买玩具盲盒更多，但因为价格便宜，又有新鲜感，所以近期无论是在线旅游预订平台还是航空公司推出旅行盲盒产品，关注度都很高。

在清明假期前推出首期“98元机票盲盒”的同程旅行方面表示，机票盲盒是平台设计的符合年轻群体需求的新玩法，用户花98元即可购买一张指定出发地、随机目的地、未来3-30天内随机日期的国内单程机票，如果获得的机票不符合预期，可以全额退款。因为活动结束后不少用户反馈希望再次参与机票盲盒活动，所以4月22日到4月26日还会针对五一假期推出新一轮的升级版“机票盲盒”活动，不但延长了发售时间，还设置多个场次，增加了用户购买盲盒的机会。在首轮推出机票盲盒便10分钟售罄后，九元航空在4月份加推三轮199元单程机票盲盒抢购活动，从广州出发有三十多个城市目的地盲选，未兑换可退。据不完全统计，今年以来已有近十家企业推出或即将推出类似的旅行盲盒，未来除了机票产品外，还会有更多内容的旅行盲盒面世。

调查：出行率成谜 凑了个热闹抢了个寂寞

“98元机票盲盒的活动我也参与抢购了，但是显示系统忙总是抢不到，就是抢了个寂寞，然后我发了个朋友圈表示参与了，朋友圈也有不少朋友也在抢购。”95后女孩文倩告诉记者，98元的门槛低，不去还可以全额退，出于好玩的心态就参与了。文倩表示，即便是抢到了盲盒，也还要看看里面的航线是去哪里的，时间合不合适：“盲盒抢的是单程机票，还要算上回程机票、当地游玩食宿的费用，如果盲盒目的地不吸引就不会去。”

航空公司“随心飞”套票的忠实粉丝陈橙则抢到了一张去洛阳的机票，她表示98元单程机票算是很便宜了，去年她利用购买的航空公司套票去了十多个城市旅行，平摊下来单程价格还没这个划算。“我的时间相对自由，所以基本上机票合适的话可以说走就走。”陈橙表示，这类盲盒产品对使用时间有严格限制，不能退改，所以时间是最大的出行障碍。记者了解到，对于实际使用率以及退货率，推出盲盒活动的平台和企业表示不方便对外透露。业内人士预计，相比起热闹的抢购盛况，实际使用率不会太高。

观察：市场呼吁更多元化方式促消费

据了解，旅行盲盒内的机票产品大多都是尾仓机票，即航空公司根据此前的上座率情况拿出来促销的机票，对于航空公司和平台来说基本没有太多利润空间。业内人士分析，机票盲盒满足了年轻游客爱刺激、爱冒险的心理，又通过“不想去全额退”的保障机制，给游客带来“反正不吃亏”的消费感受，因此活动在社交媒体被迅速传播，这正是推出活动的商家看重的。

从此前几次旅行盲盒的活动来看，这类活动具有裂变式传播的网红营销特点，盲盒活动开始后，在多个社交媒体平台上能看到不少用户主动分享自己的参与和“中奖”体验，从而可吸引更多用户参与，引发现象级传播。同程旅行相关负责人透露，第一期活动推出后，在清明小长假首日参与用户就达到了1000万，在微博、小红书等平台上，用户自发产生了大量的图文信息，阅读量也是接近千万，而抖音上的视频播放量则超过两亿：“对于购买机票盲盒的游客来说，旅行的乐趣从点开盲盒的瞬间就已经开始了。”不过，虽然盲盒等活动通过新鲜的玩法吸引了特定的人群参与，但真正落实到拉动旅行需求上的作用还是有限，从中也可见人们出游需求与产品不匹配之间的矛盾。

中国旅游研究院院长戴斌认为，在大众旅游发展的新格局下，旅游业应着眼多样性、品质化的消费需求，不断扩大国内旅游市场总量，现在缺的不是旅游需求的存量和增量，而是能够激发出游动机，满足品质化和多样性消费需求的创新产品。在文旅复苏的背景下，市场应更深度地探索游客的旅游消费需求，通过产品设计和营销活动，为用户带来更丰富的旅游服务和产品体验。（记者陈薇薇）