保障女性生育力 县级医院妇科发展刻不容缓

“妇科常见病、多发病影响着女性的生育能力，而县级医院是妇科疾病管理的第一道防线。”7月17日，在“2021健康中国·健康现场”中国县城健康大会主论坛发言中，北京协和医院妇产科学系主任朱兰如是说。

朱兰介绍，很多妇科疾病集中暴发在女性生育期，例如子宫腺肌病、子宫内膜异位症、子宫内膜息肉、子宫内膜增生、子宫肌瘤、卵巢囊肿等。其中，子宫肌瘤是导致女性切除子宫的主要因素，子宫内膜异位症患者中有40%不孕。

“妇科能力建设是实现‘大病不出县’的保证。”朱兰说，“全国有93%的县级医院有妇科专科，但县级医院的妇科专科能力达到基本标准60%及以上的医院仅为88.35%，低于产科和心血管内科。”

此外，县级医院妇科医生经验不足，造成诊疗中出现偏差的现象时有发生。朱兰举例，60%的育龄期女性患有子宫肌瘤，但其诊治方面仍然存在很多问题，例如有的医生还在靠经验诊治，知识、观念的更新不够，技术和手术技巧仍有待提升。如子宫腺肌病规范诊疗，国际趋势是采用药物治疗、保留子宫，然而县级医院切除子宫比例远高于县级以上医院。“有数据显示，县级医院因子宫腺肌病切除子宫患者比例为42%，但三甲医院切除子宫患者比例仅为13%。县级医院妇科常见病的诊疗还有待提高。”朱兰说。

“三孩”政策推行后，保护女性生育力是大势所趋。朱兰认为通过规范诊疗和适宜技术的推广，规范妇科常见病、多发病的诊疗实践，将助力“大病不出县，重病不出省”，保护女性生育力。