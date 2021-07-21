蹚水后及时清洗、清除蚊虫孳生场所……洪涝灾害后注意防范这些事！

郑州市委宣传部官方微博截图

人民网北京7月21日电 （记者孙红丽）据郑州市委宣传部官方微博消息，7月17日以来，郑州市出现持续性强降水天气，洪涝灾害发生后，由于饮水饮食卫生状况恶化、环境污染、病媒生物孳生、人群接触机会增加及抵抗力下降等因素影响，容易发生各种传染病。对此，郑州市疾控中心提醒市民，要注意做好这四件事：

选用清洁、安全的水源和食物

不喝生水，只喝开水或符合卫生标准的瓶装水、桶装水，对临时的饮用井水、河水、湖水、塘水等，要进行消毒处理。自来水水管或水龙头如被污染，退水后应充分清洗管路，水龙头表面使用含氯消毒剂擦拭消毒。食物要煮熟煮透，生熟分开，餐具须清洁并消毒后使用，进食前要洗手。不吃腐败变质或被洪水浸泡过的食物，不吃淹死、病死的禽畜、水产品，不吃剩饭剩菜、生冷食物，不到无食品经营许可证的摊档购买食品。

蹚水后要及时清洗，外出尽量穿胶鞋

暴雨后地上的积水中有许多细菌、病菌，长时间浸泡在污浊的水中，可能会患上一些皮肤疾病，比如脚气（足癣）、浸渍性皮炎、皮肤外伤感染等，建议外出尽量穿上胶鞋。趟过积水回家后要及时清洗皮肤，出现破损要及时消毒。

对泡水或进水的房间内外环境进行彻底清理

清除污泥和垃圾杂物，打开门窗，通风换气，清洗家具，清理室内物品，清刷卫生间，必要时对房间墙壁和地面进行消毒，做到先清理、后消毒、再回迁。修补禽畜圈，粪便、排泄物和垃圾要排放在指定区域。

清除蚊虫的孳生场所

及时检查生活、工作周边环境有无积水环境，如废弃器皿、花盆、小水坑及沟渠等，清除可能蓄积有蚊幼虫孳生的各种水体，疏通下水道。储水器皿要勤换水，加盖防蚊。不触碰溺死的动物尸体，搞好周围环境卫生，喷洒消毒杀虫药水。

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