南昌大学第一附属医院：激励考核促进科技创新 研用结合推动成果转化

近日，由人民网·人民健康策划推出的《科研的力量——全国大型公立医院管理者深度访谈》栏目走进南昌大学第一附属医院。这座创立于1939年，从一家小门诊发展成为集医疗、教学、科研、预防保健、康养于一体的省直综合性医院，是如何在80余年的发展中攻坚克难，实现长足进步？医院在管理体制改革及科研创新方面又有哪些方式方法？南昌大学第一附属医院院长张伟给出了她的答案。

传承红色基因 推动医院高质量发展

“自建院之时起，红色基因就渗透在南昌大学第一附属医院的医院文化之中。作为医院的管理者，自然也应有更大的担当，怀抱更深远的理想。”张伟表示，医院在建设发展过程中，将持续做好传承，让红色基因代代相传。

2018年1月，张伟上任南昌大学第一附属医院院长，她希望能够带领医院贯彻新发展理念，持续推动医院高质量发展，建设“特质鲜明、国内一流、人民满意的综合性现代化医院”。

“实现这一目标，既要紧抓医疗质量内涵提升，也要持续加强科研攻关，同时还要抓好教学和人才培养。”张伟说。

建立保障机制 以激励考核促进科技创新

据介绍，在激励医务人员科技创新上，南昌大学第一附属医院主要采取了三大措施：在科研经费上倾斜，在收益分配上激励，在考核评价上支持。而这些措施实施的前提，是有高水平的科研平台支撑。为此，医院将原本的办公楼规划改为了科技大楼，为科研人员搭建实验平台和创新平台。

为调动科研人员积极性，医院专门出台了针对性的薪酬制度，并设置三年一考核的评价体系。“根据代表性科研成果评价，将科研人员的绩效考评分为四档。对于其中表现比较优秀的，将会相应提高个人或团队的绩效薪酬。对于取得国家级、省级奖项的优秀成果，还会有奖励制度。”张伟表示，在考核评价中，并不会以论文分值作为主要参考依据，而是重点看重科研成果实际能够发挥的作用，考核结果也将决定下一步科研项目经费配套比例。

研用结合 推动科研成果转化

2020年7月，江西省转化医学研究院项目正式签约落户赣江新区。据了解，江西省转化医学研究院由南昌大学第一附属医院与赣江新区管委会共建，开展从发病机制、筛查、检测诊断、治疗到愈后监测评价的集成性原始创新攻关，解决重大疑难临床问题，转化一批新技术、新产品、新疗法，持续开发新的院内制剂及新药等。

张伟表示，江西省转化医学研究院的建设将为科技工作者搭建一个孵化平台。对于一些好的技术、药品、设备等方面的科研创新，研究院将结合实际的市场需求制定激励机制。同时也会由专职副院长、专职管理人员来进行服务支持，让有能力的人才都能够实现自己的价值。

在疫情防控当中，南昌大学第一附属医院同样也将“研用结合”的转化思维落实到工作中去。充分发挥科研攻关的战斗力，坚持科研攻关与临床救治、防控实践紧密结合，不断提高医院对新冠肺炎的防控救治能力。“从第一天开始组建医疗队，医院就同时组建了科研团队。白天临床医生救治病人，晚上就和科研团队交流患者基本特点、临床表现及实验室检查情况。科研团队结合这些信息进行提炼整合，进而应用到科研攻关当中。”她说。

张伟介绍，在抗击疫情的过程中，医院联合多方力量，通过科研转化取得了多项成果。包括基于尿液检测抗新冠病毒抗体的胶体金免疫层析快速检测试纸条，以及在中西医结合基础上凝练出三款中药方。这些科技成果集中体现了医院在科研协同临床诊疗方面的创新和实践。

“凭借科学高效的管理措施等，南昌大学第一附属医院近些年在科研创新方面取得了长足的进步。”张伟表示，“十四五”期间，医院将以项目、问题为导向，持续推动科技进步与科研攻关。