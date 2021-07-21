解决“接孩子难” 教育部：全国10.2万所义务教育学校开展了课后服务

人民网北京7月21日电 （记者崔元苑）《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》（以下简称《决定》）于7月20日公布。为了解决“接孩子难”，《决定》要求全面开展课后文体活动、社会实践项目和托管服务，推动放学时间与父母下班时间衔接，严格规范校外培训等。在今日国新办就优化生育政策促进人口长期均衡发展有关情况举行的发布会上，围绕课后服务方面的具体举措，教育部基础教育司司长吕玉刚表示，教育部高度重视做好义务教育课后服务工作，把它作为解决人民群众急难愁盼问题的一项重大民生工程，作为学校彰显育人特色、强化学校育人主阵地作用的重要途径，也作为减轻学生过重作业负担和校外培训负担的重要举措。

“做好课后服务工作意义十分重大。”吕玉刚介绍，2017年以来，教育部对课后服务工作作了部署，各地采取了有效措施，取得了积极进展。截至今年5月底，全国共有10.2万所义务教育学校开展了课后服务，有6500万学生参加了课后服务。为了指导各地各校进一步把课后服务工作做好，也作为支持三孩政策的一项重要举措，近期教育部又对课后服务专门作出了部署，具体有以下几个方面：

一是强调全面覆盖。“一校一案”制定课后服务的具体实施方案，每个义务教育学校都要做起来，每个学校结合自己的办学特色、条件情况，制定具体的实施方案，确保今年秋季开学以后，实现学校全覆盖，并努力做到对有需要的学生全覆盖。课后服务是自愿选择，只要愿意留在学校参加课后服务，学校就应该提供这样的条件和支持。

二是强调保证时间。实现课后服务的结束时间和家长的下班时间相衔接，按照当地正常下班时间来考虑。现在要求推出“5+2”模式，每周有5个工作日，保证每天都要开展，而且每天课后服务要不少于2小时。个别家长不能按照正常下班时间来接孩子或有特殊需要的，鼓励学校提供延时托管服务，满足家长、群众需要。

三是强调要提高质量。学校要结合办学特色，充分挖掘潜力，尽最大努力设置丰富多彩的课后服务项目，满足学生的不同需要，切实增强课后服务的吸引力和有效性，让孩子们愿意留在学校参加课后服务活动。

四是强调保障要到位。通过财政补助，实行服务性收费或者代收费的办法，保障课后服务经费。要求各地按照政策规定，完善课后服务经费保障办法，明确相应标准，为参与课后服务的教师和相关人员给予相应的补助，切实保障课后服务能够顺利实施。