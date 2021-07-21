新冠疫情或使30亿人无法获得健康饮食

英国《自然·食品》杂志19日发表的一项模型研究指出，新冠疫情将对低收入及中等收入国家的孕产妇及儿童营养不良（摄入能量和营养不足，无法达到个体维持健康所需）产生深远的短期和长期影响。在模型的最悲观场景下，全球将有30亿人口因疫情影响而无法获得符合健康需求的饮食。鉴于专家提醒，营养干预需作为全球疫情响应的重要部分。

在全世界范围，经济、食品和健康系统都受到了新冠疫情的重大冲击。这些破坏令人忧虑的后果之一，是其或将加剧低收入和中等收入国家孕产妇及儿童营养不良。

在位于美国华盛顿的国际微量营养元素论坛中心，研究人员使用建模工具研究了2020年至2022年新冠疫情对低收入和中等收入国家的大量孕产妇及儿童营养情况的影响。这些模型分为乐观、中等和悲观场景，以反映各国干预水平方面的差异。

以中等场景为例，到2022年，因疫情造成的破坏，将导致低于身高标准体重的儿童增加930万人（乐观场景下640万人，悲观场景下1360万人），低于年龄标准身高儿童增加260万人（乐观场景下150万人，悲观场景下283万人）。

该场景还预测将增加16.8万例儿童死亡（乐观场景下4.7万例，悲观场景下28.3万例），210万例孕产妇贫血（乐观场景下100万例，悲观场景下480万例），以及210万产妇生产时体重指数过低（乐观场景下140万例，悲观场景下300万例）。未来因发育不良、消瘦和儿童死亡的增加所导致的损失可达297亿美元（悲观场景下443亿美元）。

研究人员表示，为了缓解这些后果，例如将更大比例的预算拨款用于营养干预等手段，每年需要多支出12亿美元，或悲观场景下17亿美元。

研究团队总结指出，考虑近期进展，包括新病毒变种的快速传播，以上营养问题的后果，可能更接近悲观场景。有鉴于此，他们认为政府和捐赠者应重视营养干预，并作为全球新冠疫情响应的重要组成部分。（记者张梦然）