自私与偏见破坏全球抗疫大局

大谈“美国回来了”的美国，并没有站到全球团结抗疫的队伍中来，而是热衷于拉帮结派、搞小圈子，打压他国，行的是破坏全球抗疫之实。其言行哪里还有一点大国该有的样子？

当前，新冠肺炎疫情起伏反复，病毒频繁变异，疫情防控形势依然严峻，国际社会迫切需要更多信心、合作和希望。然而，美国却出于政治私利和偏见，到处煽风点火，大搞疫情污名化、病毒标签化、溯源政治化。这种毫无底线的恶劣行径，破坏全球抗疫合作大局，是对人类生命健康的公然漠视。

以一己私利需要“设计”溯源结论贻害无穷。病毒溯源是严谨的科学研究，只有让科学家深入研究新冠病毒是如何出现、进化和传播到人类的，才能尽快找到战胜病毒的办法。从短期看，美国毫无根据地翻炒“实验室泄漏论”，肆意抹黑中国，将科学问题政治化，只会阻碍找到正确答案，干扰全球病毒溯源合作。从长远看，将病毒溯源政治化的逻辑荒唐至极。在一定程度上，人类文明史就是一部与病毒作斗争的历史。多国科学家担心，如果最早发布新冠病毒基因序列就要被污名化，今后还有哪个国家会及时报告新的病毒？如果因为讲真话就要被贴上种种莫须有的标签，今后还有哪些科学家愿意进行病毒研究？

美国在全球抗疫合作上未见出多少力，却在借抗疫谋取私利上用尽心思，可谓错上加错。由于一些政客不作为、乱作为，美国疫情始终不见缓解，迄今已报告超过3400万确诊病例，接近61万人死亡。作为世界第一大经济体，美国抗疫失败，本身就是对国际社会的严重拖累。不仅如此，美方还大打“抗疫利己主义”牌，做出截留他国抗疫物资、买断药物等被斥为“现代海盗”的令人不齿的行为。在全球抗疫的关键时刻，美国退出世界卫生组织，这是“对全人类的犯罪与背叛”。美国新一届政府上台后，大谈“美国回来了”。然而，人们失望地发现，美国并没有践行真正的多边主义，更没有站到全球团结抗疫的队伍中来，而是热衷于拉帮结派、搞小圈子，打压他国，行的是破坏全球抗疫之实。其言行哪里还有一点大国该有的样子？

奉行疫苗民族主义、挤占他国抗疫资源让美国的形象轰然倒塌。新冠疫苗是战胜疫情的有力武器，给全球抗疫斗争带来希望之光。但美国奉行疫苗民族主义，储备了远超于其需求的疫苗。数据显示，美国已抢购约26亿剂疫苗，占全球1/4，远超自身所需，上亿剂疫苗正闲置在美国的仓库里。美国还以优先保证本国使用为借口，限制疫苗和原料出口。连美国媒体都表示，这是“道德上的暴行”。在国际社会的巨大压力下，美国虽然开始向世界提供疫苗，但行动明显缺乏诚意。美国曾承诺在6月底之前向世界其他地区提供8000万剂疫苗，但据美联社报道，截至6月30日，美国实际仅向国外运送2400万剂疫苗，不到承诺总数的1/3；这些疫苗的交付只涉及10个国家和地区，与最初承诺的大约50个国家和地区相距甚远。美国杜克大学的研究人员估计，到7月下旬，美国将有至少3亿剂过剩疫苗。一方面，全球存在巨大的疫苗缺口，另一方面，美国却拥有过量疫苗储备。美国《华盛顿邮报》评论称：“这就是美国的最大失败之处：它只关心国内疫情，而对他国面临的疫情威胁反应迟缓，且口惠而实不至。”

在人类与新冠病毒的较量中，团结合作是战胜疫情的唯一选择。美国无休止地搞政治操弄，破坏全球抗疫大局，是狭隘、短视和自私自利的行径。害人终害己。奉劝美国不要一意孤行，还是早日找回良知，多担一些国际责任、多做一些有益于国际合作的事为好。

《 人民日报 》（ 2021年07月21日 03 版）