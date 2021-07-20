12-17岁人群可接种新冠病毒疫苗！多地已经启动！

人民网北京7月20日电 （张文婷）当前，全球范围内新冠肺炎疫情仍呈扩散蔓延趋势。加快推进疫苗接种，对降低新冠病毒感染和新冠肺炎发病风险，减少因感染导致重症和死亡数量，有效防控疫情具有重要意义。7月16日，经国务院联防联控机制有关部门组织论证，国药集团中国生物北京生物制品研究所新冠病毒灭活疫苗获批在3-17岁人群中紧急使用。

近日，我国多地发布了12-17岁人群新冠病毒疫苗接种通知。据不完全统计，北京、浙江、四川、辽宁、广西、湖北、福建、云南等地均已明确将启动12-17岁人群新冠病毒疫苗接种。

多地启动接种12-17岁人群新冠病毒疫苗

北京：7月20日全面启动

接种人群：覆盖在京12-17岁人群（接种时需年满12周岁），含在校学生（包括小学、普通中学、大学、中专学校、职业高中、技工学校、工读学校、特殊教育学校等教育机构的学生）及非在校适龄人群。

时间安排：7月20日启动高中阶段（15-17岁）人群接种，8月初启动初中阶段（12-14岁）人群接种。

接种疫苗类型：本次12-17岁人群使用的新冠病毒疫苗是经国家有关部门的批准、可用于该年龄段人群的新冠病毒灭活疫苗。包括国药中生北京所和北京科兴中维公司研制的新冠病毒灭活疫苗。

浙江：分四个时间节点安排

8月20日—30日，集中完成15—17岁人群第一剂接种；

9月11日—19日，集中完成15—17岁人群第二剂次接种。

9月20日—30日，集中完成12—14岁人群第一剂接种；

10月11日—19日，集中完成12—14岁人群第二剂次接种。

四川：分两个时间节点安排

8月，四川全省对15-17岁人群开展新冠病毒疫苗接种；9月，开展12-14岁人群接种。

辽宁：沈阳、大连、丹东三地启动

沈阳：7月份-8月底，集中完成15-17岁人群新冠病毒疫苗接种；8月-9月21日，集中完成12-14岁人群新冠病毒疫苗接种。

大连、丹东两地也将分阶段启动12-17岁人群新冠病毒疫苗接种工作。

据了解，12-17岁未成年人的接种，原则上由学校统一组织。学校提前将《致家长新冠病毒灭活疫苗接种告知书》及《新型冠状病毒灭活疫苗接种知情同意书》发放给学生监护人，监护人签字后收回。学生接种时，需有学校工作人员或监护人陪同，且提前准备学生本人身份证（无身份证需准备户口簿）、《辽宁省儿童预防接种证》、监护人身份证，配合接种人员做好信息登记，接种后于指定区域留观30分钟。

广西：10月底前完成全程接种

7月份，广西壮族自治区统一部署开展15-17岁人群的接种；8月份，启动12-14岁人群接种；10月底前完成全程接种。

湖北：7月至10月逐步推进

按照国家新冠病毒疫苗接种总体部署，7月至10月湖北省逐步安全稳妥推进12岁至17岁人群接种。

福建：厦门、泉州、漳州、龙岩等地启动

根据国家和省级统一部署，福建省厦门市、泉州市、漳州市、龙岩市等地陆续开始安排12-17岁人群新冠病毒疫苗接种工作。

云南：红河州、罗平县、文山市、安宁市等地启动

云南省红河州、罗平县、文山市、安宁市等地相继发布公告，将开展12至17岁人群新冠病毒疫苗接种工作。（综合北京疾控中心、央视新闻、福建日报等消息）

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