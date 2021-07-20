“求医旅馆”催生配套商户 特殊短租房市场如何管

10平方米的房间内，标配两张床和一台电视机，租金按天结算，每天100元到300元不等，房源由几名非挂牌中介调配……近年来，大量肿瘤患者到上海求医，由于医疗资源有限、排队治疗周期长、患者经济拮据等原因，复旦大学附属肿瘤医院周边出现一种被称作“求医旅馆”的特殊短租房。

最近一段时间，随着上海租房市场的整体向好，这些“求医旅馆”的房租也出现了较大幅度上涨。在一家正规中介的网站上，记者看到，复旦肿瘤医院附近的东安一村、二村、三村均处于无房状态，最近一次挂牌，是东安三村一套60平方米的房产，租金8500元。

“这里比徐汇区其他地方都贵，没办法，方便治病。这里是刚需。”中介人员小王告诉记者，复旦肿瘤医院周边几乎全是短租房，“250元一天一间房，60平方米3间房每天可以收入750元，远比月租赚得多，而且供不应求。”

住院难、排队久，短租成刚需

复旦肿瘤医院徐汇院区位于上海市东安路，每年超过百万人次的肿瘤患者到此就诊，其中包括大量外地求医者。据医院官网介绍，2019年医院门诊量达到157.29万人次，住院10.07万人次，手术5.14万人次，出院者平均住院日4.9天，医院运营效率位居全国肿瘤专科医院前茅。

以这家医院的核磁共振检查为例，记者在检查大厅里看到，患者多数在15-20天前就进行了预约。在这15-20天里的排队空窗期，他们只好选择在附近住下来。一些患者告诉记者，因为医院住院部床位有限，只能优先照顾即将手术或者情况危重的病人，日常治疗通常被安排在门诊部进行。因此，这部分进行日常治疗的患者，也需要在医院周边短租过渡。

大部分患者选择到周边老旧小区内的“求医旅馆”租住。53岁的庄一熙(化名)乳腺癌术后已有5年，这几年她数次从云南老家来到复旦肿瘤医院就医治疗，已入住过东安路附近的多个小区。

“东安一村、二村、三村....。。都住过，价格贵、条件差，但没办法，这离医院近。”她所说的这3个小区，是东安路上目前最炙手可热的“求医旅馆”小区。

在距离医院最近的东安三村，记者看到，有很多术后行动不便的病人在小区内居民活动花坛附近锻炼。“我现在就感觉没力气。少走一步，少一分痛苦。”租住在这里的患者邹丹霞(化名)是江西人，去年年初她被查出胃肠道癌，几天前她开始接受放化疗，伴随恶心、呕吐、脱发、乏力、骨髓抑制等一系列副作用，“现在行动不便，幸亏多花点钱住在医院隔壁。不然每天去医院吃不消。”

一个“房东”手握数十套房

东安路地铁站出口处，每天都有10余名中年妇女长时间在此停驻，她们手拿一沓印有电话号码的卡片，向来往路人介绍自家房源。这些房源没有挂靠任何一家房屋租赁中介平台，是通过私下收拢产权人的房源，再集中调配出租。虽然这些人可能没有一套自有房产，但租客们都称他们为“房东”。

多数“房东”都告诉记者，自己手握数十套房源，且不仅限于一个小区，更有不同价位层级、不同设施条件的房源可供选择。

东安三村的“房东”小华2017年8月从老家福建来到上海，偶然从朋友口中得知了这个庞大的租房市场后，决定“入局”。数年经营下来，他手中已有90间房可供出租。如今，他已经将妻儿和丈母娘接到上海居住。白天，他忙于工作，把揽客的任务交给妻子和丈母娘。

拖家带口，是东安路“房东”们的常态。老袁的微信名备注是“东安二村 364 弄某某室”，他今年50岁，平时负责统筹房源和收房租，而他的爱人则负责给每套房子换洗床单、打扫公共区域，他的小姑子负责发卡片和带看。

记者注意到，由于租赁双方通过非正规途径交易，“房东”们无法与租客签订任何正式合同。患者庄一熙向记者展示了一条微信聊天信息——“30日期(起)星期六待住，4号后140一天15天起空调另算”——这是东安二村某“房东”发给她的， 这句没有标点甚至带有错别字的短信，是她此次租赁唯一的“凭证”。

东安路沿线小区大多建于上世纪八九十年代，小区规模500-3000户不等，户型拥挤、装修老旧，50平方米上下的房屋，多半被分隔出3间，住6人，患者和陪护家属各占一半。个别房屋把储存室等空间改造成了居住隔间，隔间内没有窗户和空调，有的甚至仅用一道推拉门与走道分隔。

人员杂、噪音大、空间小，给不少需要静心休养的术后患者带来了苦恼。2015年，这里甚至被媒体爆出一个房子被隔出9个“格子间”、房子里不足6平方米的阳台被改造成客房的极端案例。

有患者告诉记者，公共区域的清洁卫生是一个“大问题”，甚至有患者表示在厨房里抓到过老鼠。庄一熙介绍，她租住的房屋里，公共冰箱使用频繁，又长期缺乏清理，已经变得肮脏不堪。她经常在冰箱里保存注射药剂，但冰箱常常残留着没吃完的菜根果皮，“放在一起不知道会不会有污染。”

“求医旅馆”催生配套商户

抗癌“沪漂”不仅拉动了东安路周边的短租房市场，也催生出配套的共享厨房、假发店、短租物资商铺等各种业态。

在东安一村，一间位于一楼的住房凿开了外墙，被改造成了“共享厨房”。来这里做饭的，都是附近的病人和家属。

“共享厨房”的经营者小冬已经在这里做了12年生意，除了给患者及其家属提供一个烹饪的地方，她也负责代加工。“想吃什么就做什么”“为医友提供专业的饭菜加工，炖汤与饭菜代加工服务”，小冬的名片上把她能做的活儿全都写了一遍。她把名片盒放到了厨房窗台上，并且立上了醒目的招牌，窗户上还列出了代加工的菜品及价格。

走进厨房，两排密集排列的炉灶一字排开，酱油、香醋、辣椒酱等调料兼顾南北口味，各种规格的炊具也一应俱全。除了一些家常菜，小冬还专门推出了几款针对肿瘤患者的食物——“五红汤(升血小板特别有功效)15元/份；黄鳝骨头汤(升白细胞特别有功效)15元/份”。

此外，还有一些专门因肿瘤患者特殊需求出现的商户。复旦肿瘤医院周边，至少有3家假发店，假发售价在几百元到几千元不等，销量可观。

周边的便利店还有为患者准备的宽松睡衣、为陪护家属准备的折叠椅，脸盆、夜壶、床上三件套等应有尽有。一家百货店老板告诉记者，这些都是“求医旅馆”住户最需要的生活物资，“需要的人多，我们就多进一点。”

根据2020年全国肿瘤登记监测点的上报数据，我国每年新发癌症病例约392.9万例，发病率接近世界平均水平。由于医疗资源在地区间分布不均，像抗癌“沪漂”这样涌入大城市的异地就医群体越来越多。

除上海外，北京、广州、西安、南京等城市的大型肿瘤医院周围都有类似的“求医旅馆”。这一特殊短租房市场的出现，一方面方便了肿瘤患者，另一方面也存在安全隐患。“房东”们进行非正规租赁经营、违规改造房屋，而群租居住、共享厨房也存在安全卫生隐患，租客间矛盾纠纷等也时有发生。

如何对大型医院周边短租房市场进行规范化管理，同时兼顾保障异地就医人员的基本生活需求，成为摆在城市管理者面前的新课题。（王烨捷）