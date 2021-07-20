五城市率先开展国际消费中心城市培育建设

新华社北京7月19日电（记者于佳欣）商务部19日公布了率先开展国际消费中心城市培育建设名单：经国务院批准，上海、北京、广州、天津、重庆五个城市榜上有名。

商务部于当日召开培育国际消费中心城市工作推进会。商务部部长王文涛在会上说，培育国际消费中心城市，是党中央、国务院作出的重大战略部署，是党的十九届五中全会提出的明确要求，对服务构建新发展格局、推动经济高质量发展、更好满足人民美好生活需要具有重要意义。

他强调，培育国际消费中心城市，要准确把握政府引导、市场运作，问题导向、突出特色，科学布局、循序渐进的基本原则和六大重点任务。

具体来说，要聚焦“国际”，广泛聚集全球优质市场主体和优质商品、服务，加快培育本土品牌，努力构建融合全球消费资源的集聚地。要紧扣“消费”，高标准推进商圈建设，引领消费潮流风尚，加强市场监管服务，全力打造消费升级新高地。要突出“中心”，不断强化集聚辐射和引领带动作用，形成全球消费者集聚和区域联动发展中心。

王文涛表示，商务部将按照国务院部署，会同相关部门，印发培育建设总体方案，建立培育建设工作部际联席会议机制。五个培育城市要切实履行好培育建设主体责任，高标准编制实施方案，确保培育建设各项任务落地见效。

国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微说，国际消费中心城市不仅具有强大消费市场，也是全球消费资源集聚地和消费创新风向标。新发展格局下加快建设国际消费中心城市意义重大，既有利于全面促进消费，也助力打造国内国际双循环相互促进的新型平台。