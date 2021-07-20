广东清远新增1例境外输入关联无症状感染者：系感染科护士

据中共清远市委宣传部官方微信消息，广东省清远市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室20日发布通报称，7月19日，清远市人民医院在对闭环管理的隔离区工作人员例行监测中，发现1例无症状感染者。

接报后，相关部门及时进行处置，有关情况通报如下：

感染者童某，女，29岁，清远市人民医院感染科护士，曾于7月14日、15日参与境外输入病例彭某的护理工作。童某工作期间闭环管理、在隔离区居住、单人单间，每日进行新冠病毒核酸检测，7月18日采集的咽拭子经清远市人民医院初筛阳性，7月19日清远市疾控中心复采复核结果阳性。省疾控中心对童某新冠病毒基因测序分析，与其护理过的境外输入病例彭某高度同源，同属Alpha变异株。经专家会诊，综合临床表现、流行病学调查和实验室检测结果，判断为境外输入关联无症状感染者。7月19日下午闭环转运至广州医科大学附属市八医院隔离治疗。

截至7月20日06时，已初步甄别密切接触者6人，密切接触者的密切接触者17人，重点筛查人员2206人，核酸采样共2258份，检测结果均为阴性。采集环境样本166份，结果均为阴性。

疫情发生后，在省领导及专家指导下，清远市第一时间启动应急机制，严格按规范流程全力做好各项防控工作。清远市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室提醒广大群众关注官方权威发布，不信谣、不传谣、不造谣，进一步提高防范意识，做到“戴口罩、一米线、多通风、常消杀、不聚集、用公筷、打疫苗”，做好个人卫生防护，保护好自己和家人的健康。如出现发热、咳嗽等不适症状，请佩戴口罩，及时到就近的医疗机构发热门诊就诊。