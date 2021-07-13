首届中国高寒生态奶业发展高峰论坛在哈尔滨举行

7月10日，由中国奶业协会、中国农垦乳业联盟、黑龙江省农业农村厅和北大荒农垦集团有限公司主办，北大荒完达山乳业股份有限公司（以下简称“北大荒完达山乳业”）、黑龙江北大荒牧业有限公司（以下简称“北大荒牧业”）承办，中国农业科学院支持的“高寒生态 领鲜未来”——首届中国高寒生态奶业发展高峰论坛在黑龙江哈尔滨举行。

据了解，此次峰会以“高寒生态奶”为核心，旨在提升国产奶业的市场地位，向行业和消费者展现北大荒完达山乳业在国粉品类的旗帜作用，助力中国奶业全面振兴。

北大荒农垦集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理杨宝龙在致辞中表示：“北大荒农垦集团将以建设农业领域航母为契机，在种源培育、饲草料种植、奶源基地建设、金融支持、产品质量管理和品牌建设等方面融合发力，同时依托北大荒的高寒区位优势和生态资源禀赋，打造‘中华粮仓建三江’+‘中华奶仓牡丹江’的‘双仓双江’发展新模式，助力中国奶业发展。”

中国工程院院士、中国农业大学动物科技学院教授李德发就奶业发展发表了讲话。他提出：“奶业做大做强必须要依托本土奶，黑龙江省的奶业发展在推进全国奶业振兴中具有示范引领作用，北大荒完达山乳业充分发挥了资源优势和区位优势。”

会上，还成立了“中国高寒生态奶业科学研究院”。该研究院未来将致力于“高寒生态奶”牧场认证、推动“高寒生态奶业”标准建立、发布“高寒生态奶业”产业报告、推动创新产品研发、推动市场消费培育等各项工作。

同时，为了更好的发挥作为中国奶业振兴的国家力量作用，北大荒完达山乳业还携手中国奶业协会、中国农垦乳业联盟、北大荒牧业共同发出了“中国奶业全面振兴”的倡议。

中国农科院成果转化局副局长、中国农垦乳业联盟主席冯艳秋表示，振兴奶业需要科技进步和产业的高标准引领，如何提升消费需求成为了亟待关注的一大课题。

谈到举办本次论坛的初衷，北大荒完达山乳业股份有限公司总经理张新坡表示，希望借助活动能够引起中国奶业对高寒生态奶业的关注，打造高寒生态奶的产地名片，实现产业资源整合，助力中国奶业实现全面振兴。

据张新坡介绍，完达山针对如何传承“国家队”的历史使命并加快品牌创新、助力奶业振兴等问题，推出了品类品牌化战略，进行了“1+5”的产业布局，针对婴幼儿配方奶粉、免疫力提升、健康乳养、儿童营养、孕妇关爱等方面均凭借高寒生态奶源基地的优势定制开发系列产品。

“在品牌布局上我们还是继续发挥‘国家代表队’应有的使命和责任，再加上我们处在这么好的产地，在行业引领上要实现三个工作。第一打造产地名片，第二是基地品牌化，第三如何建立标准。”张新坡表示，“未来，北大荒完达山乳业将继续夯实从传承、创新到引领，为实现中国奶业的全面振兴全力以赴。”