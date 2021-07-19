世界首例“无缺血”心脏移植成功

7月16日，中山大学附属第一医院（下简称“中山一院”）在广州召开新闻发布会，正式宣布世界首例“无缺血”心脏移植手术获得成功，这是中山一院首创“无缺血”器官移植技术继应用于肝移植、肾移植后，首次应用于心脏移植领域。此次手术中实现了全程不中断血流、心脏不停跳。

两年探索破解心脏移植中缺血损伤难题

在传统移植手术过程中，心脏必须离体、停跳及冷藏，不可避免会发生心肌缺血损伤，而心肌缺血是影响患者愈后的最重要因素，可导致术后受体心脏功能不全，心脏无功能，甚至病人死亡等严重后果。

中山一院副院长、器官移植科学科带头人何晓顺介绍，由于心脏是对缺血损伤最敏感的器官，若离体缺血时间超过6小时，手术风险将大幅增加。如何破解心脏移植过程中的缺血损伤难题，一直是全球科学家的重点研究方向。

因为心脏独特复杂的生理特性，“无缺血心脏移植”从理念萌生到临床转化与无缺血肝肾移植相比，尤历经艰辛。首先，需要解决的是在“全过程”中保持“无缺血、鲜活有力的跳动状态”。其次，在心脏跳动状态下，传统的心脏移植手术方式，尤其是获取和吻合部分是否能顺利进行。最后，是人、心、机器的统一和谐。

中山一院器官移植科、心脏外科、体外循环科及手术麻醉中心等多学科团队组成联合攻关小组，经过两年多的艰辛探索，进行了几十例大动物实验，从零开始，不断设计、摸索、验证与优化灌注手术方案，最终探索出了一套全新的心脏移植技术流程，并将该技术命名为“无缺血心脏移植术（Ischemia-free Heart Transplantation，IFHT）”。

该技术的成功应用，意味着之前预判不能应用的“边缘供心有可能成为更多患者的福音”；同时可能将现有的供心功能评估阶段提前，“大幅度提高心脏移植预后”。

“无缺血+不停跳”手术解决患者心脏问题

一切准备就绪，心脏移植团队正等待着一位合适的患者出现。5月24日，67岁的福伯在中山一院就诊时被诊断为“扩张型心肌病”，心脏核磁共振、超声心动图、血液检验结果都提示福伯的心脏已进入了终末期，心脏最重要的动力来源——左心室的收缩功能已经减退到正常水平的四分之一。同时，他还患有高血压、动脉硬化、肺动脉高压、肾功能减退等基础病变。

经过心脏外科、心内科、器官移植科等10余个专科的MDT会诊，专家们一致认为，除了心脏移植，其余的常规手术治疗已无法解决福伯的心脏问题。

6月26日下午2时，福伯和受体捐赠者同时进入了手术间。在对福伯仅能蠕动的巨大病变心脏进行切除的同时，供体获取组的医护人员们则在有条不紊地获取供体心脏。在为供体心脏特意设计的一套灌注及保温系统帮助下，供体心脏在器官槽内鲜活有力地跳动着，一刻也没有停顿，并且保持着正常体温，被顺利转运到受体手术间。

在将供心自转移槽内，小心地移送到福伯心包腔内，并进行供心吻合的同时，手术台下，监测患者呼吸、循环和神经系统状态；体外循环下患者全身其他脏器功能的维护；设备机械管理、持续有效保温、管道护理、PI预防等等各项工作都在紧张地同步进行。在手术过程中，肖海鹏、何晓顺、董吁钢、郭志勇等专家，全程进行着指导与协调。

“无缺血”心脏移植手术历时四五个小时，实现了将捐献者心脏在“不中断血供”“不停跳”的情况下移植给受者。手术结束36小时后，福伯拔除了气管插管，多次心电图检查未发现心肌缺血表现，超声心动图显示心脏射血分数从术前的16%升至78%，术后肺动脉压力下降理想，目前已渡过了术后早期的全身炎性反应综合征关，心脏和各个脏器功能都顺利恢复，近日可出院。

“无缺血”技术推动器官移植迈入“热移植”时代

在世界首例“无缺血”心脏移植新闻发布会上，布莱根妇女医院移植外科主任和移植外科研究主任、哈佛医学院外科教授Stefan Tullius认为，这是器官移植的一个里程碑，将提高器官质量，增加器官的利用率，同时为进一步研究缺血、再灌注损伤对移植免疫的影响提供了基础。

欧洲移植协会前任主席Bjorn Nashan评价道：“手术进一步证明了无缺血心脏移植的可行性，同时有可能显著降低患者发生移植心脏血管病变风险的概率，有助于提高患者移植后的存活率，对需要心脏移植的患者带来了不可估量的获益。”

2021年4月，何晓顺团队的《“无缺血”器官移植技术开启“热移植”时代》项目荣获2020年度国际质量创新大赛特等奖，这也是我国首次荣获此项大奖。《美国移植杂志》发表评论，称这是“器官移植发展历史上的一个里程碑，器官移植将进入‘热移植’时代。”世界移植协会主席Nancy Ascher表示：“‘无缺血’器官移植可以拓展至心、肺、肾等移植领域，并可向全球其他地区推广，有着广阔的应用前景。”（记者 吴春燕）