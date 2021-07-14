脐血移植后并发症 发生机制获揭示

记者7月12日从中国科学技术大学获悉，历时8年，该校生命科学与医学部魏海明、田志刚教授课题组与中国科大附一院血液科孙自敏教授团队合作，揭示了脐血移植后植入前综合征（PES）的病理机制，还为重度PES患者提供了一种治疗策略，对进一步提高非血缘脐带血移植的疗效和推动其广泛应用具有重要指导意义。相关研究进展7月6日在线发表于《自然·通讯》上。

非血缘脐带血移植是治愈血液系统恶性肿瘤、造血衰竭性疾病、先天性免疫缺陷病和一些遗传代谢性疾病的重要手段，且移植后慢性移植物抗宿主病（GVHD）的发生率低、程度轻，患者生存质量高。脐血移植后早期，70%—80%受者会发生PES，临床表现为高热、皮疹和腹泻等炎症状态，重症PES会增加患者移植相关死亡率，但其发生机制尚不清楚。

研究者通过分析非血缘脐血移植后受者外周血，发现PES患者外周血单核细胞显著增加，这些脐血来源的单核细胞具有炎症性特征，产生粒细胞/单核细胞集落刺激因子（GM-CSF）和白介素6（IL-6）等促炎性细胞因子，同时脐血来源的单核细胞也高表达GM-CSF受体，经GM-CSF刺激产生更高水平的IL-6。脐血移植后，单核细胞在受者体内迅速扩增，血清中GM-CSF和IL-6水平均升高，导致PES的发生。在机制研究的基础上，该临床团队开展了托珠单抗（特异性阻断IL-6受体单克隆抗体）治疗重症PES患者的单臂开放性临床试验，临床研究发现，使用托珠单抗进行干预治疗，可以明显控制重症PES患者的临床症状，提高患者的生存率。

该研究的部分成果为中国科学技术大学提出并实施新冠肺炎重症患者免疫治疗方案提供了重要的实践指导意义。托珠单抗免疫治疗方案目前已被美国食品药品监督管理局（FDA）紧急批准用于新冠重症患者治疗，并纳入英国国家卫生服务系统。