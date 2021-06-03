伊利集团执行总裁张剑秋：加快绿色发展 打造品质产品

6月2日，博鳌亚洲论坛全球健康论坛第二届大会在青岛开幕。

在大会现场，来自全球的嘉宾围绕健康话题展开深入探讨，伊利集团执行总裁张剑秋出席全体大会并发言。他表示，进入新发展阶段的中国，正在构建新发展格局，对健康产业来说，新征程发掘出新动能、孕育出新希望、催生出新机会。在此背景下，伊利始终坚持以消费者为中心，加快全球合作、加快数字化创新、加快绿色发展，通过“一坚持，三加快”，打造品质产品，让世界共享健康。

据介绍，伊利把握5G、大数据、人工智能等新一代数字科技发展的机遇，带动整个产业链的数字升级，为健康消费增加动力。在伊利的合作牧场，依靠手机上的APP，就能把上千头奶牛管理得有条不紊。在伊利智能工厂，新一代码垛机器人配备自动感应识别系统，能代替60人的工作量。在产业链下游，伊利自主开发的“浑天仪”地理大数据系统，树立起精准预测市场发展的风向标，让渠道布局更加合理。此外，美好的环境也是人类健康的坚实屏障。伊利坚持走“绿色发展”之路，通过节能减排、生物多样性保护等举措，满足绿色消费需求。2020年，伊利共使用FSC包材238亿包，相当于超90万亩森林得到了妥善的可持续管理。