陪诊服务有需求不叫座

陪诊服务

老人去医院不熟悉就诊流程，子女又不在身边，怎么办？近日，一名26岁女孩当“陪诊员”陪老人看病的新闻，让人似乎眼前一亮。

记者调查发现，陪诊服务早在多年前就已在北京出现，但始终没能形成规模。虽然部分老人确实有陪诊需求，但陪诊半天动辄三五百元的服务价格还是让不少人望而却步。同时因为陪诊行业欠缺规范，从事陪诊业务的公司也良莠不齐。

韩护士陪诊前会准备好专业的医疗装备。

陪诊

专业护士接送 一趟收费598元

“您放心，我陪着您。”一辆开往医院的专车上，韩护士轻声安慰着身旁的梁老。老人虽然没法用语言回应，但也努力点了点头。

梁老今年76岁，是脑梗后遗症患者，长期卧床，属于半失能状态。去医院之前，女儿提前通过“金牌护士” APP预约了车接车送的陪诊服务，从患者出家门到回家进屋门，收费是598元。

陪伴老人的韩护士，此前曾在三甲医院工作20多年，目前是这家平台的专职护士。在她随身带的背包里，放着各种医疗应急用品。看诊需要的病历材料，她也早就与梁老家人沟通准备好。她有长期工作积累下的看诊经验，先做什么、再做什么、怎么跟医生交流。老人到达医院的时间是早晨8点半，不到两个小时的时间，就走完了全套的就诊流程。

梁老的女儿之所以会预约陪诊服务，还颇有一些偶然。自己平时工作繁忙，又不与二老同住，于是请了一个保姆帮忙照顾卧床的父亲。虽然保姆能负责日常家务，但父亲身体上还留置有胃管、尿管，保姆不是专业人士，无法完成换管工作。梁女士只能四处寻找办法，最终联系到了这家护理平台，预约了上门服务。

换管能通过上门服务解决，可去医院的复查怎么办？梁女士太忙抽不开身，保姆又不清楚医院的流程，不敢带着老人去。左右为难之时，梁女士无意间发现这个APP还有一项护士陪诊的服务，而这正是老人所需要的。

专业护士的陪伴，让全家人心安很多。梁老的老伴儿表示，之前很害怕看诊过程中发生意外，现在有专人陪诊，万一出现应急情况，就有专业人士负责了。

服务

除了生理扶助 更有心理支持

除了APP平台，个别与街道社区合作的养老服务机构也会提供陪诊服务。北京怡养科技有限公司的片区负责人袁俊秀介绍，在公司的服务范围之内，有陪同就诊需求的老人可以联系公司平台，由服务组统一安排人员带老人前往医院。“我们接待过的老人主要有两种，一是老人自己意识清楚，但行动不便；二是老人完全不能自理，家属一个人无法带老人去医院，需要我们来协助。”

公司员工胡立华，曾经陪同多位老人去过医院，她所服务的老人以意识清楚但行动不便的状况为多。“基本都是到附近的医院拿药，距离在一两站地、一公里左右。”每次胡立华会来家中接，临出门前还会提醒老人带好医保卡、现金等物品。

因为老人们都需要坐轮椅，路程也不远，胡立华便一路推着他们过去。到了医院，她将老人安置好，便去排队挂号，就诊完毕后再缴费、取药，送老人回家。费用方面，该服务政府定价为每小时80元，从见到老人开始计时，到送回家中结束，一般在2小时左右，价格约160元。

除了推轮椅，胡立华也曾接待过可以自理的老人。“一对老两口，子女不在身边，阿姨非常怕冷，冬天出门觉得不舒服，又不放心叔叔一个人去医院。毕竟年龄大了，虽然能自己走路，最好还是有个人陪着，就让我带叔叔去的医院。”

在她看来，陪同就诊除了提供身体行动上的帮助，还有心理方面对老人的支持，一定程度上减少了老人“孤立无援”的忐忑。“比如疫情期间要扫码，老人弄不明白，我可以手把手地教。”胡立华坦言，甚至自己还曾为了一位老人和医院的人“吵了一架”——对方态度不是很好，她觉得老人受了委屈，便上前交涉了一番。

痛点

有需求没市场 想找服务挺难

老梁的女儿是通过APP先预约了护士上门，之后才辗转了解到陪诊服务。可如果此前没接触过此类APP，住家附近又找不到提供陪诊服务的养老机构，该如何找人陪诊呢？家住大兴的刘女士就遇到了这种问题，而直到现在，她也没能找到一家符合心意的陪诊公司。

刘女士的父亲早年去世，年过七十的母亲独自居住，身体和精神状况都不太好。为了照顾母亲，刘女士请了一个保姆。母亲身体不适要去医院时，因为不放心保姆单独带母亲前往，刘女士只能和单位请假去陪同。

近期，刘女士也关注到了“陪诊员”的新闻，此前她并未听说过这项职业。“如果能找专人陪老人看病，不是也挺好？”抱着试试看的心理，刘女士在网上搜索了一番，但情况有些出人意料。她找到了不少陪诊公司的名字，但想继续寻找官网，却怎么也找不到。好不容易搜到了一家网址，点击链接又发现打不开。

而在手机应用商店，她也仅仅找到了几家提供陪诊服务的平台，一问才知，平台提供服务的范围只覆盖了外地某些城市，没有涉及到北京。而且从APP的评论数和下载数来看，这些平台都十分小众，没有哪家已经明显做出了规模，很难赢得刘女士的信任。

在多方查找之下，刘女士终于在某家政APP中搜到了一些提供陪诊服务的公司，但这些公司大多都是以“跑腿”为主业，陪诊仅仅是在业务介绍中简单提到。打电话过去询问，有的客服甚至对陪诊的概念都不是很熟悉，问刘女士是不是打错了。而在收费方面，这些公司开出的价格也有些超出刘女士的预料。“有一家车接车送的半天就要500元，全天要800元。还有的不提供接送服务，说半天收300元，我问超过半天怎么收费，客服说她也不知道。”

“陪诊的人对医院熟悉吗？”面对刘女士的后续提问，一家公司的客服甚至表现出了不耐烦，这也让刘女士颇为震惊，“我只是正常问问题，你都已经是这个态度，那我怎么舍得把老人交给你呢？”

声音

仅靠陪诊服务 平台很难存活

找一家信得过的陪诊公司为何这么难？记者查询发现，陪诊服务其实早在20年前的新闻报道中就出现过，但始终未能形成气候。而到了2015年左右，陪诊服务市场迎来了一波发展小高潮，市面上出现了多家获得融资的陪诊公司，但在一两年之后大多就不见了踪影。

袁俊秀表示，从他所在公司的经验来看，陪诊服务也经历了一个由多转少的过程。“2016年西城区开始做失能补贴的试点，每月400元的补贴只能用于购买各类服务，若当月没有用完，下个月就清零了，那时候用陪诊服务的老人比现在要多一些。”

而到了2019年，市级失能补贴开始发放，数额提升到每月600元，且使用范围拓宽，不仅可以购买服务，还能购买尿不湿等老年护理产品。“有的老人比较仔细，会掂量这个钱怎么花。再加上疫情以来一些入户服务也暂停了一段时间，冲击了陪同就诊服务的需求。”

如果抛开失能补贴，有意愿去购买陪诊服务的老人就更少了。有业内人士告诉记者，其中一个原因是陪诊服务的价格普遍超出老人家庭的承受能力，另外市民对这项服务的了解也很少，所以业务量并不大。“有些陪诊服务，是作为银行、保险公司购买服务中的一项而存在的，更多的陪诊服务是互联网+护理平台提供。这些护理平台，主业是上门护理服务，陪诊只是其中一项。据我了解，仅靠陪诊，平台是很难存活的。”

目前，针对陪诊这个“年头很久”但又“发展有限”的行业，还没有相关的行业规范进行约束，从业者也处于“随意上岗”的状态，谁都能当陪诊员。袁俊秀表示，体验过服务的老人，给出的反馈还是很好的。在老龄化愈发严峻的当下，可以围绕陪同就诊做一些行业层面的完善工作，让老人在有需要时多一种选择。本报记者 莫凡 孙毅 魏婧