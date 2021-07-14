暑期来临 这五点防病提示很重要！

制图：张文婷

一年一度的暑假如约而至，学生和家长在享受假期的同时，也要注意呵护身体健康。近日，上海疾控中心发布暑期防病五提示，确保孩子们度过一个健康快乐的假期。

出行提示

首先，出行前应做好准备，尽量避免到疫情中、高风险地区旅游、探亲，不选择出境旅游。上海疾控中心建议，外出旅行可选择短途游、自驾游、户外山水游，室内游玩景点不要停留过长时间。同时，准备口罩、免洗手消毒剂、消毒湿巾或酒精棉球等。

其次，途中也要做好防护。养成在人群密集和密闭场所佩戴口罩、勤洗手、常通风、少聚集、“一米线”等基本卫生习惯。旅行过程中注意饮食安全，用公筷公勺以及自带水杯。住宿选择卫生条件较好的宾馆，注意开窗通风，可自带毛巾等清洁用具。

值得注意的是，如果旅途中出现发热、干咳、乏力等症状，应立即到就近的医疗机构就诊。

防暑提示

户外防暑防晒方面，户外活动应避开一天中气温较高的正午时间段。涂抹防晒霜，戴太阳镜、遮阳帽或使用遮阳伞，穿透气的棉麻或真丝面料。如果出现口渴、头晕、乏力、发热等症状，要及时离开高热环境，选择阴凉通风的地方休息，多喝水，适当饮用一些含盐分的清凉饮料。如果症状严重或休息后未缓解的话应及时就医。

要科学使用空调，上海疾控中心提示，夏季在使用空调前，先彻底清洗滤网，防止霉菌吸入导致呼吸道疾病。温度不宜太低，设定在25-27摄氏度之间。早晚开窗通风半小时以上。不要让风直吹孩子的身体，防止受凉感冒。

饮食提示

夏天气温高，胃肠蠕动减慢，容易导致食欲不振；小朋友喜欢吃冰冷的食物，容易导致胃肠道的不适。

对此，上海疾控中心建议，让孩子多喝温开水、淡盐水、绿豆汤等。选择容易消化、蛋白质丰富的食物，如牛奶、鸡蛋、瘦肉、鱼等。吃烧熟煮透的食物，尽量吃新鲜现做的食物，如剩饭剩菜需彻底加热后再食用。培养孩子良好的生活习惯，饭前便后勤洗手，不暴饮暴食，适量吃冷饮。

近视防控提示

每年寒暑假都是近视的高发期，暑假里应如何保护孩子的视力呢？

首先，不盲目跟风参加过多辅导班。家长应根据孩子的需求和兴趣为孩子选择辅导班，避免盲目跟风攀比。

其次，家长应引导孩子积极参加体育锻炼，每天保证2小时以上的白天户外活动。户外活动过程中注意防暑、防晒，避免运动伤害和溺水等不良事件的发生。

最重要的是，要减少孩子连续用眼和电子屏幕使用时间。连续用眼30-40分钟后，应休息远眺放松10分钟。自觉减少电子屏幕使用时间，6岁以下儿童应尽量避免使用电子屏幕。

还应让孩子避免不良的用眼习惯。不在走路时、吃饭时、卧床时、晃动的车厢内、光线暗弱或阳光直射等情况下看书、写字、使用电子产品。保持正确的读写姿势。家长应为孩子提供适合其坐高的桌椅和良好的照明，并经常提醒、督促孩子读书写字坚持“三个一”，即眼睛离书本一尺，胸口离桌沿一拳，握笔的手指离笔尖一寸。

保证充足的睡眠和合理的营养。小学生每天睡眠时间要达到10小时，初中生9小时，高中生8小时。做到营养均衡，不挑食，不偏食，不暴饮暴食，少吃甜食，多吃新鲜蔬菜水果。

道路安全提示

家长带孩子自驾出行前，应关注当地公安交管部门发布的交通路况信息和交通安全提示，提前安排好出行时间和路线，切勿疲劳驾驶，杜绝酒后驾驶、无证驾驶。乘坐客车时，要全程系好安全带，切勿乘坐非法营运客车。

未满12岁或身材瘦小的儿童乘车时，家长一定要使用儿童安全座椅，将儿童固定在车辆后排座椅上，以保证乘车儿童的安全。家长应锁好后座车窗，最好是有成人在后排照看孩子，不能让孩子把头、手臂或身体的其他任何部位伸出车窗外。

暑假期间，孩子们喜欢结伴骑自行车外出游玩。未满12周岁的孩子对道路规则的认知不足、对车辆的控制以及遇到紧急情况的处置等方面的能力较弱，容易发生危险。家长不要让未满12周岁的孩子上道路骑行，也不要给未满12周岁的孩子解锁共享单车。

小区出入口、停车场、路侧停车区等区域来往车辆较多，且出现时间不固定，还存在车辆突然启动、倒车、转弯等情形。家长应注意不要让孩子在这些区域玩耍，带领孩子行经这些区域时，要抓紧孩子的手腕或者让孩子始终处在自己的视线之内。（综合上海疾控中心消息）