关节炎能“预测天气” 原来是这么回事

相声大师刘宝瑞的著名单口相声《黄半仙》想必大家都不陌生，相声中黄半仙能预测天气的神技可把乡亲父老镇住了。但凡他说第二天要下雨，那绝对不刮风，他说会放晴，转过天绝对是大太阳。要说老天爷为啥这么给他面子，这还真得感谢他那个一变天就腿疼的老婆——一位“资深”关节炎患者。

在我们周围，为什么有一些患有关节炎的人对天气突变“未卜先知”？今天咱们就请风湿免疫科的专家为大家讲讲天气变化与关节炎的内在联系。

变天前病变部位疼痛 是有科学道理的

天气变化，如降温、阴冷、寒冷、风速加大等，是一般人所能看到和感知的，体内生理机制也会对这种变化做出正常调整。例如，当快要下雨时，气压一般要降低，湿度则加大，健康人细胞内的液体能自行渗出，导致尿量增多，以此适应天气变化。

而对于患有关节炎的患者来说，因存在病变组织，不能及时随天气变化排出细胞中的液体，致使病变部位的细胞压力比周围正常组织高，就会引起病变部位的胀痛感。这是关节炎患者能预知天气变化的原因之一。

天气变化时大气中带正负电荷的大气分子会出现移动和其他变化。由于不同电荷互相吸引撞击，产生一系列电磁现象和电磁波，可使人体细胞内外存在正负电荷的电位差。

正常人对这种电位差能始终保持着平衡，而关节炎患者由于局部毛细血管和组织发生了变化，就会释放出一些炎性物质，使得神经末梢受压迫而产生酸痛感。虽然气温、气压、湿度等诸多要素变化可引起关节疼痛加重，但这些变化都没有电磁波来得快。

所以，往往当地的天气还晴朗，而异常的电磁波已把天气变化的信息传递过来，这就是关节炎患者常常在天气变化之前就开始出现疼痛的原因，也是其能预知天气变化的另一个重要原因。

为啥膝关节首当其冲 受影响最大

有研究提到在探讨天气变化对类风湿关节炎患者疼痛部位影响时发现，绝大多数患者疼痛发生在关节部位，其中以膝关节影响最大，这是由于关节本身的一些特性所决定的。

有人做过实验，在常温下测定人体不同组织的温度，关节的温度是最低的。当被试者暴露于寒冷环境中20分钟后再测定不同组织温度，发现关节温度下降最多。

当被试者回到实验前的气温环境后，关节温度还在继续下降，甚至比实验时出现的最低温度还低，这表明关节温度恢复也慢。且风湿病患者体温调节机制较健康人差，所以关节部位对天气变化最为敏感。

膝关节是人体的主要负重关节，滑液是关节间的液体润滑剂，其黏度对关节的滑动运动影响很大。人体膝关节约含有滑液0.5ml，滑液的黏度直接与黏蛋白的含量有关。当气温下降时，滑液中的黏蛋白含量增多，便增加了滑液的黏度，影响了关节的活动。

此外，血浆中蛋白含量高亦会影响滑液中的蛋白。突然降温时寒冷刺激可使肾上腺素分泌增多，而肾上腺素则可增加血液的黏度，这些都可增加滑液的黏度，从而增加关节阻力，引起关节疼痛。

关节疼怎么破？ 只能到沙漠地区疗养了

既然关节炎与天气变化有如此密切关系，这就让人想到了利用气象条件有针对性地对关节炎进行治疗。有人通过实验发现，让关节炎病人到气候干燥、长期有阳光照射、昼夜温差较大，而且气压和湿度变化又较小的沙漠地区疗养，可以取得相当满意的效果。

但当患者返回原来的环境时，仍有部分患者会旧病复发。这一方面说明单纯依靠气候因子治疗关节疾病，还不能达到治愈每一位患者的效果；另一方面也说明，人工创造适宜的小气候环境（可使气压和温度正常，湿度偏低），对治疗关节炎有辅助作用。

总之，气象因素对关节炎的影响是非常复杂的，是多种因素相互联系、相互制约综合作用的结果。气压及湿度变化较小的环境可能有助于改善关节炎患者因天气变化所致的关节疼痛。文/金银姬（北京大学第三医院）