中国疫苗成为全球抗疫主力军

疫苗接种是实现免疫屏障的关键。只有全球携手补上疫苗接种不均衡的短板，才能构筑全球性的免疫屏障。中国始终为实现疫苗分配公平而努力，积极兑现将疫苗作为全球公共产品的承诺。此番国药和科兴两种中国疫苗与COVAX签署疫苗供应协议，意味着中国将为发展中国家提供更多雪中送炭的救援，中国疫苗也将继续充当全球抗疫主力军。

7月12日，全球疫苗免疫联盟宣布，中国国药和科兴生物分别与“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）签署供应疫苗的合作协议。其中，科兴拟通过COVAX提供总量达3.8亿剂的新冠疫苗，国药则将提供1.7亿剂疫苗。这意味着，今明两年内，两款中国新冠灭活疫苗生产商将向COVAX提供总量达到5.5亿剂疫苗。

COVAX疫苗储备不足，全球疫苗接种极不平衡，呈现出发达国家疫苗接种率高，发展中国家依然望“苗”兴叹的景象。联合国秘书长古特雷斯认为，许多发达国家似乎正在战胜新冠大流行，虽然一些发达国家有70%的人接种了疫苗，但在低收入国家，这一数字还不到1%。

在此前的七国集团（G7）峰会上，西方富国承诺到2022年底向中低收入国家捐助10亿剂疫苗。但是，远水解不了近渴，特别是当前全球面临着德尔塔变异病毒带来的新一轮挑战，将抗疫完全依附于G7成员国的承诺，并不现实。

在这危急关头，中国始终为实现疫苗分配公平而努力。目前，中国是向发展中国家提供疫苗数量最多的国家，已向全球100多个国家和国际组织提供了5亿多剂新冠疫苗和原液，相当于当前全球总产量的六分之一。凭一国之力，担负百国之责任，中国不仅兑现了将疫苗作为全球公共产品的承诺，而且体现了中国的大国责任意识。

此番国药和科兴两种中国疫苗与COVAX签署疫苗供应协议，意味着中国疫苗将继续充当全球抗疫主力军。中国抗疫经验和中国疫苗也将成为后疫情时代的全球标准化方案。西方国家也应尽快兑现承诺，积极向COVAX捐助疫苗，而不是奉行“疫苗优先”的政策，甚至宁愿囤积疫苗也不支持其他国家，这显然于全球抗疫大局不利。

中国继续向全球发展中国家提供疫苗，而且通过COVAX解决疫苗集中不公的难题。COVAX是统筹并公平分配疫苗的全球性机制，该机制最大的难题就是缺乏足够的疫苗。中国向COVAX高效足量地提供WHO认可的疫苗，就是为缺少疫苗的发展中国家提供雪中送炭的救援，这体现了中国具有全球抗疫的大局观。相反，大量囤积疫苗，待价而沽或根据政治需要榨取疫苗的外交价值，就缺乏全球抗疫大局观。因此，是否将疫苗作为全球公共产品，是否给COVAX供应足够疫苗，成为考验各国（尤其是大国）的金标准。

相比西方国家的疫苗，中国两种国产疫苗接种已然更为普遍。通过COVAX机制补上发展中国国家疫苗接种不高的短板，则使中国疫苗更具全球影响力。值得一提的是，除了国药和科兴两款被WHO认证疫苗，中国还有十余种疫苗研发中或即将面世。按照现在的疫苗接种速度，到今年年底有望实现80%的全民接种率。这也意味着，中国不仅有望提前实现全民免疫，也有足够的疫苗产能，为全球抗疫作出更大贡献。

疫苗接种是实现免疫屏障的关键，也只有实现全球免疫才能真正实现全球开放，全球经济才能走出疫情阴霾。因此，中国向COVAX提供疫苗，也为其他大国提供了范本。只有全球携手补上疫苗接种不均衡的短板，才能构筑全球性的免疫屏障。

疫苗接种是实现免疫屏障的关键。只有全球携手补上疫苗接种不均衡的短板，才能构筑全球性的免疫屏障。中国始终为实现疫苗分配公平而努力，积极兑现将疫苗作为全球公共产品的承诺。此番国药和科兴两种中国疫苗与COVAX签署疫苗供应协议，意味着中国将为发展中国家提供更多雪中送炭的救援，中国疫苗也将继续充当全球抗疫主力军。