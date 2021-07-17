恶性涉医违法犯罪这一年“零发生”

进门先安检成了不少医院的标配、院内设警务室、医务人员可“一键报警”……《北京市医院安全秩序管理规定》自去年7月1日实施以来，确保了恶性涉医违法犯罪“零发生”。这是记者从市公安局、市卫健委获得的消息。一年来，全市涉医违法犯罪案件发案率稳步下降，其中刑事案件下降65%。截至2021年6月底，市公安局共办理涉医违法犯罪案件74起，查处77人。针对较为突出的医患矛盾纠纷，通过联合会商，预防、化解矛盾纠纷9起。

262家医院“一键报警”

随着医生连续三下点击电脑键盘按键，普仁医院的“一键报警”平台立刻发出警报。“门诊楼一层客服前台医生报警，请处理！”普仁医院警务室墙上的电子显示屏一边发出急促的预警语音，一边不断闪现报警信息。坐在警务室电脑前的民警立刻站起身，向门诊楼跑去。

实施情况

目前，全市已有262家医院安装了“一键报警”装置，225家医院实现了“一键报警”重点部位全覆盖，153家医院“一键报警”联入警务室，80家医院“一键报警”联入属地派出所。此外，记者从市卫健委了解到，还有86家医院配备了人脸识别系统，医院安全秩序管理工作持续向预警智能化、精准化迈进。

9成二级以上医院建警务室

韩白羽是天坛医院警务工作室的警长。自去年7月起，他和其他4名民警开始在天坛医院警务工作室上岗执勤。

几天前，一名患者家属前来求助，患者就医时不慎与家属走散，不知去向。民警与医院立刻启动“警医联动”模式，并通知辖区派出所合力寻找走失患者。很快，韩白羽和民警们在医院外不远处，找到了走失的患者。

实施情况

记者从市公安局了解到，目前，本市已在二级以上医院设立警务室279家，总建设率90.6%,共投入629名警力专职开展医院警务室工作。下一步，市公安局将会同卫健等部门对未设立警务室的医院开展深入调研，科学评估、合理布建，力争于年底前实现院警室应建尽建。

279家医院开展安检

“请您接受安检。”一踏入天坛医院就诊大楼的大门，几台安检设备立刻出现在人们面前。8套安检门和安检机器、28名安检员守候在天坛医院的各个主要入口。

首都医科大学附属北京天坛医院副院长巢仰云告诉记者，一年来，通过安检，天坛医院共查出违禁品1664件，其中像水果刀、折叠刀等限带品共1457件。“医院刚开始实施安检的时候，每天都能查出七八十件限带品。现在好多了，一天最多也就能查出十多件。”

实施情况

目前，全市已有279家医院开展了安检，其中三级医院已实现安检全覆盖，医院每天安排专人对进入医院人员进行人身及包裹安检。本报记者 张楠