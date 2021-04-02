安检“白名单”是信任更是考验

据本报报道，今年，北京将在天通苑、天通苑北、天通苑南、霍营、回龙观东大街等多座地铁站，率先试点基于乘客信用体系的安检新模式。新模式将基于“常旅客白名单”实现，经常通勤的乘客可以主动申请加入“白名单”，从而简化安检流程，提高进站效率。

安检是地铁安全的第一道防线。去年9月，北京地铁发布消息称，自2019年以来，北京地铁共查获违禁品59.6万件，其中不乏子弹、陶瓷刀、易燃易爆品，安检的必要性可见一斑。不过，目前北京地铁日均客流量达千万人次，安检环节耗时较长。尤其是早晚高峰，不少地铁站外都会出现排队长龙。在保证安全的同时，如何大幅提升通勤效率，成为摆在北京地铁乃至多座大城市轨道交通面前的一道难题。

优化安检的呼声越来越多。近年来，包括政协委员、交通专家在内的各界人士纷纷支招。早在2019年，北京市轨道交通指挥中心就提出了建立“白名单”及快速安检通道制度，实现乘客分类安检的思路。去年两会上，全国政协委员、交通运输部科学研究院副院长王先进也建议，加快实行“白名单”制。如今，北京试点这一新模式，通过对乘客的信用进行分级，设置安检“白名单”，再通过人脸识别等技术，实现名单乘客快速进站，有望减少安检等候时长。同时，改全员、全过程安检为巡检、抽检，也提高了全员通勤的效率，且有利于加强乘客信用体系建设。这一试点值得期待。

不过，网上也存在不少对于“白名单”制度的争议，关注的焦点为“白名单”会不会降低地铁运营的安全系数。网友的担忧不无道理，因为成功加入“白名单”，只代表之前积攒了足够多的信誉值，不代表其携带的违禁品清单永远是一张白纸。这也提醒管理方，要完善对“白名单”乘客的不定时抽检及失信行为惩戒制度。如果乘客在开通这项服务后就放任自我、不守规则，那损伤的是整个“白名单”的信誉；对于这种情况，一经发现，须严厉处罚，产生威慑。安检人员面对“白名单”乘客，可以减少安检频次，但更要增强防范意识。这既是在维护“白名单”制度的可持续性，也是在维护全体乘客的乘车安全。

还要注意的是，在高峰时段，如果乘客通过安检的速度加快了，各站台能否自如应对大量涌入的客流？如何在两者之间寻求平衡，也需要更多的分析和预案。总之，对于缓解通行效率与乘车安全的矛盾，“白名单”不失为一个创新思路，但安检“白名单”不是免检“白名单”，是对乘客的信任，更是对乘客和安检人员的考验。这项制度的安全性、可操作性，还需要更多的探索和磨合；同时，提升安检机具的智能性和准确性，推行一机多通道安检方式的应用等等，都需要地铁安检尽快完善。