疫情防控彰显中国文化优势

当前，国内正在巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，反观西方国家，却一直难以摆脱疫情阴霾。中西疫情防控“两重天”绝非偶然，这不仅与社会制度和发展道路相关，其背后也有文化传统的因素。不同于西方囿于个人主义、自由主义、孤立主义的文化怪圈，中国始终秉持集体主义、家国情怀、命运与共的价值理念，充分彰显以举国同心、人民至上、协和万邦为特质的文化优势，以战果卓著的抗疫斗争实践，提振坚定中国特色社会主义文化自信的底气。

一、不同于西方个人主义的文化传统，中国在疫情防控中始终坚持集体主义，充分彰显了以举国同心为特质的文化优势

面对疫情挑战，西方以个人主义、中国以集体主义为底色，给出了两种鲜明对立的文化答案。以集体主义为底色的中国文化在抗击疫情中所彰显的举国同心的特质与优势，是西方固守个人主义文化传统所无法比拟的。

西方疫情加剧蔓延是个人主义文化传统滋生的必然结果。作为一种价值观念和道德原则，个人主义在西方有着悠久的历史，是随着中世纪后期资本主义生产关系的形成而逐步发展起来的，注重个人的自由、权利、价值和自我实现等。在具体实践中，个人主义往往将个人本身当作目的，他人、社会和国家等都是实现个人利益的手段，强调个人利益至上，提倡当个人利益和集体利益发生矛盾与冲突时，坚持个人本位，优先考虑对个人利益的满足和保全。这就是一些西方人在疫情期间不愿意戴口罩，在生命安全和自由浪漫之间更倾向后者的症结所在。戴与不戴、防与不防，在西方人看来是人的自然属性与自然欲望的正当性表现，无关他人，更不许别人指手画脚。所以，作为疫情防控最基本也最行之有效的戴口罩和封闭隔离手段都无法落实。

中国疫情有效管控与集体主义原则的特质优势密切相关。中国强调以集体为本位，倡导集体的价值取向和具体行动。中国文化之所以能够纵贯五千多年历史而生生不息，一个重要原因就在于注重整体的观念凝聚了踏平坎坷、激越向前的磅礴力量。强调“公义胜私欲”的整体主义观念是社会主义集体主义原则的思想源泉。集体主义强调国家利益、社会利益和个人利益的辩证统一，在尊重和保障个人正当利益的同时，提倡国家利益、社会利益高于个人利益。疫情让我们更加清楚地认识到个人和集体的休戚与共，更加自觉地将个人作为与集体贡献相对接。正是由于个体的奉献与牺牲，才保障了疫情防控全国上下一盘棋，进而保全了人民的集体福祉。同时，集体主义也重视和保障个人的正当利益。党和国家始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，无论是救治患者的原则举措，还是对医护人员的关心关爱，抑或是对特殊群体的关注照顾，都生动彰显了对个人正当利益的满足。正是这种以举国同心为特质的文化，激励着我们在党的坚强领导下紧紧依靠最广大人民群众，成功应对应急处置、医疗救治、物资供应、社会管理等各方面综合考验，有效遏制疫情蔓延态势。

二、不同于西方自由主义的文化传统，中国在疫情防控中始终秉持家国情怀，充分彰显了以人民至上为特质的文化优势

经历疫情考验，西方自由主义生发的疲软和中国家国情怀彰显的伟力导致了截然相反的结果。疫情防控实效的天平，在中国家国情怀所滋育的生命至上、人民至上的文化特质与西方基于自由主义的文化传统的对比中，毋庸置疑地倾向了中国。

西方疫情管控无力与西方自由主义文化传统不无关系。自由主义作为资产阶级思想流派，从17、18世纪开始从政治领域扩展到经济领域进而再到社会领域，不断发展成覆盖政治、经济、社会等多个领域的思想总汇。自由主义的核心在于强调国家的政治生活、经济生活和社会生活都要以维护个人自由为目的。用市场和政府的关系来说，就是放任市场自由发展，政府不管或者少管。基于这样的理念，“管得最少就是最大的自由；管得最窄对权利的限制也就最小”等文化传统也就逐渐形成并深刻塑造着西方国家。审视西方疫情防控，自由主义文化传统依然裹挟着西方政府的思维。大部分西方国家不是麻痹大意、犹犹豫豫，就是避重就轻、患得患失。一些西方国家领导人面对疫情和民众，“花拳”打得不错，“公演秀”不断，但始终没有真招、实招，相反还提出“集体免疫”等荒唐言论。

中国疫情防控始终渗透着中国人所葆有的家国情怀。中国人信奉家是最小国，国是千万家。家国一体、家国同心，既是中华文明薪火相传的深层逻辑，也是中华民族发展进步的内在支撑。舍小家为大家、先国家后个人，从来都是中华文化的基因和中华民族的精神标识，是把中华儿女团结在一起的强大精神力量。当疫情汹涌而至时，党和国家明确号召“居家隔离”，全国人民积极响应、通力配合，不仅凸显了“家”这一社会稳定的基石作用，而且还表征着家庭观念在人们心目中根深蒂固。“己欲立而立人，己欲达而达人”“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”，中国人“家”的观念推己及人，就能拓展到与他人、与社会，进而与国家的关系之中。当然家国情怀并不只是思想文化层面的标识，它也有着广泛而深刻的实践意蕴。疫情面前无数中国人勇敢拼搏，把个人生死置之度外，冲向最危险的地方。本着人民至上、生命至上的追求，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，各级领导干部坚守岗位、靠前指挥，白衣战士、社区工作人员、快递员等各司其职，创造出了一个又一个的生命奇迹，旗帜鲜明地诠释了我们“为谁而战”的问题。在这次抗疫斗争中，14亿中国人民显示出高度的责任意识、自律观念、奉献精神、友爱情怀，铸就起团结一心、众志成城的强大精神防线。

三、不同于西方孤立主义的文化传统，中国在疫情防控中始终坚持命运与共，充分彰显了以协和万邦为特质的文化优势

在疫情面前，西方一贯的孤立主义与中国坚持的命运与共表征着文化的显著差异。西方的孤立主义文化传统不是应对疫情的“金钟罩”，中国的命运与共、协和万邦才是战胜疫情威胁的“铁布衫”。

西方疫情防控始终带有孤立主义文化传统的阴影。孤立主义思想孕育于西方国家尤其是美国的历史文化中，同时也作为一种文化传统深刻塑造着西方国家的外交政策。孤立主义表面上体现着国际关系中的自我封闭与孤立，实质意在逃避国际事务中本该承担的责任和义务。当然“孤立”是相对意义上的，西方国家并不是针对一切国际事务都有“退”的姿态，在涉及经济利益、政治主权以及国际话语方面，西方国家必定以“攻”势示人。面对疫情这一全球公共卫生事件，西方国家把“双标”展现得淋漓尽致。从此次疫情发展情况看，以狂妄和偏见为标识的孤立主义文化传统，从根本上揭示了西方国家面对中国抗疫成就所表现出来的文化恐慌和心理危机。

中国疫情防控始终强调用好团结合作的有力武器。中国坚信面对疫情，没有任何一个国家可以独善其身，国际社会比以往任何时候都更需要携手合作、互助互惠。纵使面对西方国家的挑衅和诋毁，我们依然秉持团结合作是国际社会战胜疫情的最有力武器，这充分彰显以协和万邦为特质的中国文化优势。中国文化中有着“天下大同”的崇高追求，从过去的“四海之内皆兄弟”，到现在的人类命运共同体，都反映着“天下一家、世界大同”“山川异域、风月同天”的文化传统。正因如此，在国内疫情尚未解除的情况下，中国就本着依法、公开、透明、负责任的积极态度，第一时间向国际社会通报疫情信息，毫无保留地同各方分享防控和救治经验，并且向出现疫情的国家提供医疗物资、派出医疗队，为全球抗疫贡献中国智慧和力量，推动全世界携手应对共同威胁和挑战，积极构建人类卫生健康共同体。

（作者分别为中国人民大学马克思主义学院教授、中国人民大学马克思主义学院博士研究生）

《 人民日报 》（ 2021年07月14日 12 版）