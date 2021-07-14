社保养老金等将迎六变化

人力资源和社会保障部近日在网站公布了《人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划》。规划对完善社保制度，深化企事业单位收入分配制度改革等作出了全方位部署，有不少政策性突破，社保、养老金、工资收入等方面未来5年将发生一系列变化。

变化1

社保待遇水平将稳步提高

社保待遇连着老百姓的救命钱、养老钱。规划将“社会保障待遇水平稳步提高”定为“十四五”时期主要目标之一。

规划明确，推进社会保险待遇水平与经济社会发展的联动调整，综合考虑物价变动、职工平均工资增长、基金承受能力以及财力状况等因素，完善职工基本养老保险、工伤保险待遇水平调整机制，完善失业保险保障标准与物价上涨挂钩联动机制。今年职工基本养老金实现“17连涨”，上涨待遇近期发放到位，按照规划要求未来有望继续上涨。

变化2

收入分配“提低扩中”缩小差距

围绕“十四五”期间更加积极有为地促进共同富裕这一要求，规划分类别、分情况作出一揽子政策安排。

例如，以非公有制企业为重点，提高工资集体协商的实效性，着力增加一线劳动者劳动报酬；强化对不同行业、不同群体工资分配的事前指导，探索发布体现不同行业、不同群体特征的薪酬分配指引。事业单位逐步实现绩效工资总量正常调整，实行高层次人才绩效工资总量单列，探索主要领导收入分配激励约束机制，深化公立医院薪酬制度改革，推进高校、科研院所薪酬制度改革等。

变化3

养老金逐步提高最低缴费年限

根据社会保险法，参加基本养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费满十五年的，按月领取基本养老金。但是，随着人口老龄化程度持续加深，这一规定将在“十四五”期间有所调整。

规划提出，逐步提高领取基本养老金最低缴费年限，修订职工基本养老保险个人账户计发月数。据人力资源和社会保障部估算，“十四五”期间新退休人数将超过4000万人，劳动年龄人口将净减少3500万人。专家表示，最低缴费年限提高对企事业单位职工影响不大，主要影响的是灵活就业人员。后者完全由自己缴费，按最低年限缴纳很常见。最终提高几年，还需研究确定。

变化4

健全灵活就业人员工伤保险制度

权威数据显示，我国灵活就业人员已达2亿人，近年来新就业形态劳动者数量大幅增长。2020年，共享经济提供服务人数约8400万人。但是按照现行规定，灵活就业人员与从业单位之间属于非稳定劳动关系，无法获得工伤保险、失业保险等制度保障。

针对这些痛点、难点问题，规划提出，建立健全新就业形态劳动者劳动权益保障机制；制定职业伤害保障试行办法，推进平台灵活就业人员职业伤害保障试点；放开灵活就业人员在就业地参加社会保险的户籍限制。

变化5

公务员和参公人员全部纳入工伤保险

实现工伤保险政策向职业劳动者的广覆盖，将公务员和参照公务员法管理的机关（单位）工作人员全部纳入工伤保险制度，这是此次规划提出的又一新要求。为推动公务员依法参加社会保险，近年来人社部积极支持鼓励各地将公务员纳入工伤保险范围。

变化6

完善劳动者工时、休息休假制度

针对企业超时加班、恶劣天气强制出工等问题，规划回应社会关切，提出完善工时、休息休假制度，并专门部署开展对重点行业的突出用工问题进行治理。 据新华社