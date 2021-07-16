情感咨询套路怎能挽救偏差的恋爱观？

26岁的张明微信聊天记录里，仍然保存着情感咨询师为他制订的挽回计划：5月10日发消息问对方在干吗；5月18日打电话；5月20日送礼物；5月23日发消息，等等。然而无论张明如何“努力”，他都没能挽回女友。

事实上，像张明一样寻求情感咨询服务的人并不在少数。中青报·中青网记者采访发现，一些打着“情感咨询”旗号的机构凭借简单的心理学小知识，吸引着陷于情感漩涡的年轻人，收取少则几千元，多则上万元的咨询费用。在咨询过后，有人表示并没有收获他们所期待的结果，反而“人财两空”。

回想起来，她觉得自己掉入了情感咨询师的层层套路

情感挽回、分离小三、快速脱单、国内专业婚姻家庭咨询师、专业心理咨询师全程指导、全方位服务……今年端午节，闫丽一口气收藏点赞了几十条讲解如何挽回情感的短视频。

之前，在武汉工作的闫丽被男友提出分手，伤心之余她开始在网络上寻求帮助。在智能算法的推荐下，很多类似的视频被推送到她的首页，抱着试试看的心态，闫丽一口气加了五六位情感咨询师的微信。

闫丽回忆，加情感咨询师的第二天，微信一下涌入了几十条消息，每个人都让她描述双方年龄、恋爱时长、谁提出的分手、分手原因等问题。闫丽坦言，当时被情绪冲昏了头脑，认真地回复了每一位情感咨询师的问题，并把和男友的部分聊天记录也发给了咨询师。

“情感咨询师从聊天记录的字里行间中找寻细节并进行解读，他们告诉我，前男友其实是喜欢我的，只要根据他们的指导一定可以挽回感情。”据闫丽描述，指导费用从199元到9980元不等。

在之后的一段时间里，闫丽开始按照其中一个情感咨询师的意见尝试挽回前男友。情感咨询师根据她的聊天记录进行分析，告诉她可以在晚上发信息，这个时候最容易打动人。但闫丽万万没想到，发完信息的第二天就被前男友从好友名单中删除了。

生气之余，闫丽质问情感咨询师缘由，情感咨询师解释前期是免费的咨询帮助，不具有针对性，升级为9980元的套餐便会有人一对一指导，成功率较高。由于咨询费价格高昂，再加上自己已经被前男友删除，闫丽并没有再交钱。

“人一旦处于悲伤，总是忍不住瞎看瞎想，也很容易轻信别人。”2019年，在北京工作的娜娜也曾因为失恋求助过情感咨询师，如今回想起来，她觉得自己掉入了情感咨询师的层层套路。

“他们利用求助者的情绪，非常不负责任地提出挽回策略。”娜娜说，什么时候该发朋友圈，发什么内容，怎样引起前任的注意，甚至在聊天时该怎么说，什么时候应该终止聊天，这些都要听从情感咨询师安排，“然而收效甚微”。

今年2月，大三学生沈云在某社交软件上，看到一位情感咨询师分享了许多成功案例，他忍不住加了该情感咨询师的微信。当她和情感咨询师分享完自己的经历后，对方分析她的情况是“假性分手”，完全能够挽回。情感咨询师说，看在她是学生的份上，破例打折只收她3000元费用，并且和她签订了电子合同。

沈云向记者展示了这份电子合同：乙方为甲方提供心理辅导，帮助甲方修复与前男友的感情裂痕，以及经营维护感情，服务时间为一年。若服务终止日之前甲方提出单方面无原因终止合作，乙方无须进行任何补偿退款。若乙方单方面无原因终止合作，需赔付甲方所有已交服务费。

在签订合同之后，该情感咨询师告诉沈云她的情况比较特殊，首先应该冷处理，让男友冷静一段时间。断联一周之后，沈云再次找到咨询师，对方仍然建议沈云采取冷处理的办法，没有给出任何具体方案，最终沈云单方面终止了合同。

这件事过后，沈云意识到自己可能交了“智商税”。“如果自己对一个朝夕相处的人都不了解，情感咨询师通过简单的聊天记录和描述就能了解这个人吗？”沈云意识到感情的问题还得靠自己解决。

“分手求复合”却“人财两空”

近日，上海警方侦破一起新型“情感挽回”诈骗案，抓获犯罪嫌疑人69名，缴获作案手机180余部，初步查实涉及全国各地的案件500余起，涉案金额700余万元。

据悉，犯罪嫌疑人打着专业情感咨询机构的旗号，假扮心理咨询师利用话术诱骗感情受挫人群购买所谓的“情感挽回服务”。

“情感咨询”类服务在社交平台早已屡见不鲜。打开某社交软件，搜索“情感挽回”就能看到大量“情感挽回”的视频，以及各式名为“某某情感咨询工作室”的账号，粉丝量从几百到几十万不等。

中青报·中青网记者以“情感咨询”为由，添加了某情感咨询机构客服人员的微信，客服告知，服务一个月时间，如果是资深情感咨询师收费6800元，金牌情感咨询师收费9800元。

客服解释道，资深和金牌情感咨询师，服务年限和服务经验都有区别，金牌咨询师还提供手把手代聊服务，并表示所有咨询师都是持证上岗，有国家心理咨询师证。

随后，客服给记者发来了营业执照，记者看到该情感咨询机构的注册名称为某某教育咨询有限公司，经营范围包括婚姻家庭咨询、婚姻介绍服务、心理咨询服务等。该公司的成立时间为2019年3月。

客服发来的一份资料显示，7名金牌导师有8年到10年的从业经验，擅长恋爱挽回、婚姻挽回、个人提升等，成功率均高达90%以上。据了解，该机构的情感咨询师月薪大概一两万元，每个人同时会接待8-12名客户，其中大部分顾客为女性。

从客服的朋友圈中也能看到大量的成功案例，通过微信聊天截图的形式，展示客户对于情感咨询导师的感谢，表示已经成功挽回前任。客服还给记者发了好几个付款截图，一再强调价格没法优惠。

但早在2017年9月，人力资源和社会保障部就已发布《关于公布国家职业资格目录的通知》，指明“职业资格纳入国家职业资格目录实行清单式管理，目录之外一律不得许可和认定职业资格”。中青报·中青网记者查阅发现，与婚姻、情感、心理等系列相关的职业资格并未名列其中。

上海市虹口区精神卫生中心心理科主任方芳认为，目前市场上存在的“情感挽回”等服务，已脱离了心理咨询服务的范畴，绝对不是心理学角度的婚姻家庭治疗。

“爱人的前提是爱自己”

事实上，近年来很多高校都开设了婚恋主题的选修课，这类选修课受到大学生的追捧。本报此前报道《大学的恋爱课该教些什么》中提到一组数据：中青校媒面向全国1028名大学生发起问卷调查。调查结果显示，88.23%的大学生支持大学开设恋爱课。

河海大学大四学生小蒋告诉中青报·中青网记者，大二时她曾上过学校的选修课程“大学生恋爱观”。“爱人的前提是爱自己。”小蒋表示在学习过这门课后，对自己树立正确的恋爱观产生了一定的影响。“在社交网络时代，年轻人可以接触到各种形形色色的信息，对个人的价值观也会产生影响，学校开设恋爱选修课，我们能避免走一些弯路。”

知乎情感答主、北京师范大学心理学硕士曾旻表示，人的情感是十分复杂的，很难通过一两套公式，神奇般挽回、劝退、忘掉或恢复过来，“任何具有神奇疗效的宣传，都值得警惕。”

曾旻也提到了一些方法来判断情感咨询师到底靠不靠谱。他说，通常情况下，靠谱的咨询师都可以面谈或者视频，如果一个咨询师不提供面对面和视频咨询，请警惕。他还表示如果咨询师在咨询间隔期间，发有关咨询内容的消息，或者在朋友圈发广告性质的内容，“可以直接判定这个咨询师不靠谱。”此外，曾旻觉得情感咨询师如果提出按照疗程收费，要先预付多次费用，也需要警惕。

珍爱网研究院院长张莎莎认为，婚恋观是人们对于恋爱和婚姻问题的根本看法和态度，是人生观在恋爱婚姻问题上的表现。

“年轻人要明确恋爱和结婚的目的是为了寻找白头偕老的终身伴侣，而不是为了安慰解闷，随波逐流，别人有了我也要有。在伴侣的选择上最重要的条件应该是志同道合，思想品德、事业理想和生活情趣等大体一致。”张莎莎说。

此外，张莎莎还认为年轻人在恋爱和结婚的过程中还应该秉持自尊、自爱、自强、自重的原则。

面对婚恋中可能遇到的问题，张莎莎建议，年轻人首先要提升自己经营感情的能力。其中包括调整自身的心态、清晰的自我认知等。其次，是提升自身的婚恋技巧。比如学会管理自身的情绪、学会表达自己的需求和自己的爱以及如何面对婚恋中的挫折等。

“当年轻人面对一些自身难以解决的问题时，可以寻求外界的帮助。但要注意两点，一是寻找正规的平台和机构，减少受骗上当的可能；二是寻找专业人士的帮助。有经验、有能力的人才能发现你的问题在哪里，你的真正需求是什么，有针对性地进行调整和满足。”张莎莎说。中青报·中青网见习记者 韩荣 记者 石佳