暑期警惕孩子患上干眼症

给您提个醒

近日，全国各地中小学生纷纷开启暑假模式。孩子是放假了，可孩子们的眼睛却更“忙”了，看书、看电视、看手机……这也导致一些孩子的眼部健康亮起了红灯。

“进入7月，眼科门诊干眼症患儿一下子多了起来。如今，干眼症患者群体正在从成人扩展至学龄儿童，儿童患者在门诊中占了近1/3。”黑龙江省医学会小儿眼底病学组委员、哈尔滨医科大学硕士研究生导师、教授周丹对科技日报记者说。

好发于成人的干眼症，怎么还“盯”上了孩子呢？

干眼症不再是成年人“专利”

干眼症也被称为角结膜干燥症，它是由于泪液分泌不足、泪液蒸发过快过多、泪液成分异常等因素，导致泪膜的稳定性降低，而出现的眼部不适、眼表病变。干眼症的典型症状包括眼睛干涩、疲劳、异物感，还会出现畏光、怕风、刺痛、眼痒、灼热感、酸胀感等，严重者会出现眼睑红肿、结膜充血、水肿，角膜上皮脱落，甚至角膜溃疡、感染，导致睁眼困难、视力下降等。

周丹表示，传统观念认为，干眼症多见于40岁以上人群，临床上对成年人干眼症的关注较多，而往往忽略了儿童也会受到干眼症的袭扰。

事实上，由于儿童不当用眼，加之其表达能力弱、检查配合度低、人们对儿童干眼症的发病因素认识不足，致使如今越来越多的孩子出现了类似于成年人干眼症的临床表现。一些患儿还伴有眼睛痛痒、红肿甚至视力波动等症状，与过敏性结膜炎症状极为相似，容易出现误诊、漏诊。

挑食、睡眠不足、用眼不当都是诱发因素

周丹指出，除了用眼不当外，儿童挑食、偏食也是干眼症的诱发因素之一。比如，孩子偏食可能导致其体内缺乏维生素A，而这种维生素是维持人体上皮组织正常代谢的主要营养素，能防止角膜干燥、退化，因而缺乏维生素A或间接促成干眼症。同时，儿童学习任务繁重、长时间佩戴角膜接触镜、长期睡眠不足，均会破坏泪膜的根基，从而诱发干眼症。

需要强调的是，随着信息社会的迅速发展，视频终端的“触角”早已延伸到家庭和学校中，孩子在家中看电视、打游戏机、看动画片及上网的时间显著增多；而在学校中，投影仪、各种显示屏被广泛应用于儿童教学。若这些设备的照明强度不足或过强、屏幕设计不合理，就可能使孩子患上视频终端综合征（VDT综合征），使眼睛出现不适。

周丹解释说，患上VDT综合征的孩子，很有可能也患上了干眼症，这是因为他们的眨眼习惯被改变了。研究显示，人们在交谈时，平均眨眼频率为15.5次∕分，而在聚精会神地使用电子产品时，平均眨眼频率则大幅下降，诱使泪液蒸发过快过多，让眼睛处于“干旱”的状态。

防治儿童干眼症记住这些要领

让人欣喜的是，近年来我国眼科疾病的诊治水平得到了快速提升。随着《干眼临床诊疗专家共识》的制定和广泛推广，各级眼科医师已逐步认识到儿童干眼症的危害，小儿眼科专业医生开始关注此领域的热点和难点，一些会议也将儿童干眼症列为研讨内容。

尽管如此，儿童干眼症的治疗还存在着许多临床短板：首先，少部分医师还未意识到儿童干眼症的存在和严重性，缺乏治疗儿童干眼症的相关知识，将干眼症当成结膜感染、过敏或角膜炎进行诊治；其次，许多非干眼症患儿被误诊为干眼症，给予过度治疗；最后，到目前为止，我国还没有关于儿童泪膜和眼表的科研数据，因而难以制定出适用于儿童干眼症的诊断标准。

对于防治儿童干眼症，周丹给出如下建议：

一要加强宣传教育，让广大家长和老师增强对儿童干眼症的认识，了解和掌握该病基本症状，发现孩子出现问题及时送医。二要改善学习和生活环境，教室和居室的光线应保持充足，避免光线过强或过弱；所处环境应干净整洁，尽量排除灰尘、油烟和花粉对眼睛的干扰。三要合理用眼，养成良好的用眼习惯，定时休息，连续看书写字的时间不宜过长，尽量远眺让眼睛放松。四要避免长时间接触视频终端设备。

同时，周丹表示，日常饮食中要注意多饮水，多食用富含维生素A、叶黄素、花青素的食物，如鸡蛋、猪肝、胡萝卜、番茄、南瓜、菠菜、蓝莓、桑葚等，饮食均衡，多吃新鲜蔬菜水果，有助于改善干眼症状。

最后，周丹提醒，孩子眼睛不适要及时就医，不可擅自使用滴眼液，以免形成长期依赖。多数滴眼液含有防腐剂，会损害眼睛泪膜功能，反过来又会促使干眼症的发生。如果病情需要，可用人工泪液如玻璃酸钠等滴眼液来缓解不适症状，但每天滴注滴眼液次数尽量不要超过3次，持续使用时间不宜超过半个月。