合理饮食对肾好，你会吗？

肾是人体“净化器”，肾好，一切都好。

然而，如今“肾不好”的情况较为普遍，据流行病学调查数据，我国慢性肾脏病的发病率达10.8%，据估算，我国约有1.3 亿慢性肾脏病患者，其中千分之一的患者会发展至终末期，目前全国范围内约有130万尿毒症患者。

想要对肾好，应该怎么做？广东省人民医院肾内科的医护大咖给您最专业最权威的答案。

医学指导／国际著名肾病专家、广东省人民医院院长余学清教授

广东省人民医院肾内科主任梁馨苓教授

广东省人民医院东八区主任郝文科教授

广东省人民医院肾内科王文健教授、刘双信教授

广东省人民医院肾一区与智慧透析中心护士长尹燕

文／广州日报全媒体记者何雪华 通讯员郝黎、张蓝溪、靳婷

喝多点水或酒就跑厕所，容易被看作“肾不好”，这是真的吗？ 国际著名肾脏病专家、广东省人民医院院长余学清教授在既往的名医大讲堂上就明确指出，其实肾病早期并没有什么明显症状，这是因为肾脏其实是有巨大的代偿能力的，并且“轻伤不下火线”，所以肾功能受损早期，靠看还真的看不出来。

肾不好到一定程度，病人可能出现眼睑、下肢等部位的水肿，如伴有贫血，会出现面色苍白、乏力等表现，在临床上，有5%~10%的患者一查出肾病时，就已经进入终末期肾脏，合并有严重的贫血、电解质紊乱，甚至已出现威胁生命安全的情况需要立即启动透析治疗。

到了终末期肾病期，各项指标“亮红灯”，血肌酐高、尿蛋白多、血压高、贫血，肾活检可发现较多的肾小球硬化、肾小管萎缩等情况都出现了，最严重的，就是进入了尿毒症、需要开始透析治疗。

因此，余学清教授强调，不能靠感觉或“睇样”判断肾好不好，要重视尿检，万一结果显示有几个红细胞或少许蛋白尿就要当心，继续做肾功能检测+B超检查。

在肾病专家、广东省人民医院东病区八区（老年肾脏病科）主任郝文科看来，通过基因检测发现，肾病问题近七成与遗传因素相关，而三四成其实与生活方式、喝水及饮食习惯相关。因此，要戒烟戒酒，控制饮食，多吃高纤食物，保持身体代谢好，小心吃药，适当运动。

每周5天，每天30分钟的运动，不熬夜，让身体保持良好的抵抗力、免疫能力，既保护肾脏，也帮助肾脏病恢复。

而其他的养肾办法，与吃相关，不注意就可能肾脏病“病从口入”。

戒烟戒酒

烟、酒对肾的毒害主要是影响供血，对肾脏、血管造成损伤。

烟草中的毒物可直接损害肾脏细胞，损伤肾功能；尼古丁可引起肾小球滤过率增高；砷可导致急性肾小球坏死、急性肾功能衰竭；吸烟可升高血压。

吸烟也会加重胰岛素抵抗，加速动脉血管硬化，继而加速肾病进展。

酒精伤肾，尤其是吃高蛋白食物时喝啤酒，比如曾流行一时的炸鸡+冰啤，容易导致嘌呤增高，产生高尿酸血症。高尿酸与高血压、高血糖、超重肥胖等代谢异常一样，是肾损害的大问题。

多喝水勤排尿

多喝水，最好在口干前或略有口渴感就马上补充水分，如果是本身尿酸高的，可考虑多喝碱性的比如柠檬水。

如果肾已经出现问题，则建议每日饮水“量入为出”。测量一下自己前一天24小时排尿量，加上400-600毫升，同时扣除食物里的水分（肉鱼含水量60%-80%、干饭约60%、馒头约35%、蔬菜约90%），就是每天适宜饮水量。

特别提醒：不能用饮料代替白开水，尤其不能大量喝啤酒当喝水。

勤排尿，该上厕所就马上去，尤其是开会时、长途旅行时，尽量不要憋尿，这是对肾脏有很大损害的。

饮食“四低一多”

“四低一多”，即优质低蛋白、低磷、低钾、低钠食物，多摄入能量。

高蛋白质吃进去，产生大量的高氮废物，加重肾脏负担，也可导致肾病进展。因此，建议食物中的优质蛋白质比例要占到50%以上，可选吃鸡、鸭、鱼、猪、牛、羊、蛋、牛奶等，以及大豆制品。

高磷食物危害大，体内磷过高，可导致继发性甲状旁腺功能亢进，导致血管钙化，出现肾性骨病。因此要少吃坚果、茶叶、菇类、动物内脏、虾米、各种豆类、芝麻酱、可乐、全谷类等含磷高的食物。

特别要提醒的是，辣椒粉、咖喱粉、芝麻酱等调味品，香肠、火腿、汉堡包等加工食品，咖啡、奶茶、碳酸饮料、啤酒等饮料，都是含不少无机磷的，无机磷几乎100%被人体吸收，少入口为妙。

钾元素主要从深绿色蔬菜、水果里来，经肾脏排泄，血钾这一指标主要反映肾小球滤过率，如果滤过率降低，容易合并高血钾症。含钾高的食物包括：草莓、香蕉、橙子、紫菜、木耳、土豆等。而冬瓜、丝瓜等含钾低，可多吃。

做饭时有些小妙招可以有效降钾：比如食材先切后洗；绿色蔬菜清水浸泡30分钟以上，开水焯一下；土豆切薄片，泡水后再煮食；蔬菜汤均含钾，应少喝，不要蔬菜汤泡饭吃。

用对油和盐

油盐天天用，对肾影响大，用对很关键。

油里的饱和脂肪酸摄入过多，容易升高血脂；多不饱和脂肪酸却不耐高温；反式脂肪酸对健康危害巨大，这已经是很多人的常识。

建议将单不饱和脂肪酸含量较高的花生油、橄榄油、菜籽油作为炒菜的优选；大豆油、玉米油的多不饱和脂肪酸含量高，炒菜时高温状态下容易氧化，对人体有害，建议像大豆油、玉米油、亚麻籽油、葵花籽油，最好用于凉拌，这样对肾最好。牛油、猪油还有一度被认为有利健康的椰子油，专家们都不推荐大量食用，更不能作为烹调用油，实在迷恋它们的香，平常偶尔过过嘴瘾就要打住了。

盐虽好，不能多吃，这很多人都知道。世界卫生组织建议，健康成人每天摄入食盐不超过6克，想对肾好，更要好好控制吃盐量。特别要留心除了食盐外的酱油、盐渍食物、腌制肉、烟熏肉、咸味零食等，也要少吃。

如果已经情况不太好的肾病患者、高血压患者、心脏病患者等，每天吃盐要低于3克，3克食盐=15毫升酱油=10克黄豆酱=半啤酒瓶盖的盐；同时，肾病患者要警惕低钠盐的误区，很多肾病患者认为不能摄入太多的盐分，就去购买低钠盐，但殊不知低钠盐中含钾量高，食之可能会导致血钾升高、出现高钾血症，甚至威胁生命安全，因此，专家不建议肾脏病患者食用低钠盐来控制盐分的摄入。

少盐煮食有小妙招：多用蒸、炖法；用酸味、甜味等替代咸味；用葱、姜、蒜等调味；烹调里不放盐，改为盐水蘸着吃，或进餐时少量放盐。