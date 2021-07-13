全新“衰老时钟”可及时发现患病风险

“衰老时钟”可预测年龄相关性疾病和免疫功能下降风险。图片来源：《自然·衰老》在线版

根据英国《自然·衰老》杂志12日发表的最新研究，科学家利用人工智能研发的一种新的“衰老时钟”——iAge，其为全人类提供了及时发现心血管疾病等患病风险上升的新方式，并能预测患病风险会上升的个体。这一工具利用基于血液的、会诱导全身慢性炎症的信号，对早诊断、早干预具有重要意义。

虽然免疫系统与许多年龄相关性疾病之间的相互作用已经得到充分表征，但能用来预测哪些人患病风险最大的免疫指标却少之又少。

“1000免疫组学计划”的目标是研究全身慢性炎症的特征如何随我们衰老而变化。作为该计划的一部分，位于美国加州的巴克老龄化研究所内，研究人员戴维·福尔曼及其同事此次研究了1001人（年龄8岁至96岁；66%为女性）的血液样本。

研究团队利用人工智能开发了一种新的免疫指标，并将这种炎症性“衰老时钟”称为iAge。该“时钟”基于一种概念，即血液中特定免疫细胞和蛋白的水平会随衰老而波动；但对一些人来说，这种波动会提早发生，这也被定义为他们的iAge。研究团队发现，iAge越大的人，出现这种年龄相关性全身炎症模式的时间也越早，还更容易经历各种长期健康问题，包括免疫功能下降、心血管疾病，或是身体提早开始虚弱。

研究人员还发现，趋化因子CXCL9是一种通常会帮助免疫系统激活T细胞的蛋白，其年龄相关性释放也被认为是一种内皮细胞产生的关键因子，能加速iAge时钟。趋化因子CXCL9是通过促进细胞衰老来产生上述作用的，在此过程中，细胞被诱导进入一种功能失调的状态，影响血管的正常功能。

研究人员认为，iAge“时钟”提供了一种发现个体出现年龄相关性疾病和免疫功能下降风险的新方式，并提出了CXCL9和其他iAge蛋白是治疗这些症状的潜在新靶标。

总编辑圈点

iAge，充满时代气息的名字，看到它就能想到智能和电子，想到科技前沿。不过，它跟“苹果”没啥关系，跟人体衰老有关系。这种人体时钟，提供了及时发现心血管疾病等患病风险上升的新方式。检测血液中的新的免疫指标，得出iAge数值，也就能预估个体出现年龄相关性慢性病的时间和概率。有些人会更早地面对年老，有些人则能被时间之神眷顾。但光知道衰老时钟还不够，如果能延缓衰老进程，拨慢人体时钟，让相关疾病晚点出现，iAge这一研究成果就更加酷炫了。