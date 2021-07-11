京津冀部分地区将有大暴雨 北京迎入汛最强降雨！

根据中央气象台发布的“重要天气提示”，7月11日至13日，华北地区将有极端性强降雨和强对流天气，须注意防范！

气象部门预计，11日至12日京津冀地区将出现大范围强降雨天气。11日傍晚至12日夜间，北京市将迎今年入汛以来最强降雨过程，过程雨量达暴雨到大暴雨。本次过程具有持续时间长、累计雨量大、风力大、对流特征明显等特点。

11日至13日华北地区将有极端性强降雨和强对流天气

中央气象台 发布重要天气提示指出，预计11日至13日，京津冀地区、山西东部和南部、内蒙古东北部、黑龙江西部以及山东中西部、河南北部等地将有大到暴雨，其中，河北中部和东北部、北京西部和北部、天津北部等局地有大暴雨。上述地区累计降雨量有30—70毫米，京津冀部分地区可达100—150毫米（个别点200—300毫米）；主要降雨时段出现在11日傍晚至12日夜间。

中央气象台表示，需要注意的是，上述部分地区还将伴有明显的雷电、短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气，最大小时降雨量达30—60毫米，局地可达80毫米以上，并伴有7—8级阵风，最大阵风可达10—11级。外出时须格外留意预报预警信息，合理安排出行。

气象专家提醒：“这次天气过程将影响华北大部，京津冀地区降雨和强对流天气具有极端性，加大了致灾风险。北京、天津、河北、山西等地需加强防范城乡积涝及山洪、滑坡、泥石流、中小河流洪水等灾害。另外，黑龙江流域需注意防范洪涝灾害。”

北京将迎入汛以来最强降雨过程，11日傍晚至12日有暴雨到大暴雨

7月10日15时30分，北京市气象台再次与中央气象台、华北区域各省（市、区）气象台及驻京部队气象部门进行专题会商，根据会商结论，预计11日至12日京津冀地区将出现大范围强降雨天气，大部分地区有暴雨，部分地区大暴雨；并伴有短时强降水和风雹天气。

北京市气象局预计，11日傍晚至12日夜间，北京市将迎今年入汛以来最强降雨过程，过程雨量达暴雨到大暴雨。北京这次强降雨过程，具有持续时间长、累计雨量大、风力大、对流特征明显等特点。

持续时间长。11日傍晚前后，北京有分散性雷阵雨，11日后半夜至12日夜间为主要降雨时段，大部分地区有暴雨到大暴雨。另外，13日至14日北京仍有分散性雷阵雨。

累计雨量大。本次过程北京全市累计平均降雨量达60—100毫米，西部和北部地区达100—150毫米, 个别点可能达到200—300毫米。

风力大。12日白天北京风力较大，大部分地区为偏东风4、5级，阵风可达7—9级。

对流特征明显。11日傍晚至12日上午对流性强，最大小时雨强可达80—100毫米；降雨期间伴有雷电，山区局地有小冰雹。

北京市气象局指出，预计在此次过程中，主要受副高外围偏南暖湿气流和东移低涡共同影响，有持续的水汽输送，配合动力抬升，造成京津冀地区大范围强降雨。但影响此次强降雨的低涡系统移动路径和移动速度存在不确定性，降雨中心位置和极值可能会存在调整，市气象台将密切监视天气，及时发布最新预报预警信息。

今年入汛以来北京市平均降雨量比常年同期偏多5成左右

针对这次入汛以来最强降雨过程，北京市气象局提出以下防范建议：

降雨将造成路面湿滑、能见度下降、低洼路段积水，请注意防范对周一（12日）早晚高峰交通的不利影响，合理安排出行时间；

7月上旬北京强降雨过程多（1日、2日、5日），降雨量较常年同期偏多一倍以上，山区土壤含水量较高，这次的强降雨过程中山区和浅山区山洪、地质灾害气象风险较高，请公众不要前往危险地带、河道、地质灾害隐患区域活动，提高对强降雨天气和次生灾害的防范意识；

降雨期间有短时强降雨、大风和冰雹等强对流天气，不要在高大建筑物、广告牌、临时搭建物或大树下方停留；

农业生产需采取排水防涝、防风加固等措施，减少气象灾害损失。

据北京市气象局介绍，今年入汛以来（6月1日—7月9日），全市平均降雨量达178.6毫米，比常年同期（1981—2010年同期平均降雨量为125.1毫米）偏多5成左右，比去年同期（103.4毫米）偏多7成多。其中，7月1日—9日，全市平均降雨量达111.4毫米，较常年同期（48.6毫米）偏多1倍以上，较去年同期（67.0毫米）偏多六成多。

北京市气象局预计，下周除了11日—12日的强降雨过程外，13日、14日、16日—17日，北京还将出现雷阵雨天气。