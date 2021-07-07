切实保护好劳动者“头顶安全”

近日，有媒体调查发现，在个别地方，工人想从企业那里顺利领到一顶保障“头顶安全”的安全帽并不容易，企业宁愿给工人发补贴让工人自行购买，也不愿集中采购发给工人。对企业而言，集中采购发放劳保用品并不是一笔很大的成本负担，为什么企业会纷纷选择这种做法？原来，安全帽背后的安全责任才是最大的“负担”所在。有关做法显然是在推卸企业自己的安全生产责任，是不符合有关管理规定的。根据劳动法规定，用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。

根据有关报道，有的工地发的安全帽补贴多在十几元至二十元，这些钱难以买到合格的安全帽，有的工人为了省钱，会选择购买低价安全帽。这种低价安全帽往往质量难以保证。而劣质安全帽居然能在网络和某些实体店买到，暴露出某些地方劳保市场安全监管工作有待加强。

保护好劳动者“头顶安全”，一是需要有关部门加强督促用人单位履行好自身安全生产责任，对那些罔顾劳动者权益的用人单位，要依法依规予以严惩。二是要加大对劳保市场监管力度，尤其要严厉打击各种不合格劳保产品，让生产、经销不合格劳保产品的企业和人员依法受到惩罚。三是要加大安全宣传引导力度，加强普法力度，帮助劳动者提高安全意识、维权意识，维护自身的合法权益，自觉抵制不合格的劳保产品。此外，用人单位还要切实加强劳动保护，改善劳动条件，让劳动者享有更加安全的工作环境。