我国早诊发现率不足20% 应探寻乳腺癌筛查防控策略

“2000—2015年，我国女性乳腺癌发病率由31.90/10万上升至45.29/10万，年均增长率为3.3%，显著高于全球乳腺癌发病的增长速度。”6月25—27日，在天津国际乳腺癌大会上，大会主席、天津市抗癌协会理事长、天津医科大学肿瘤医院院长郝继辉教授呼吁，乳腺癌仍是中国女性第一高发恶性肿瘤，亟须在筛查防控和精准诊疗方面探寻具有针对性的策略。

规范化筛查是实现早诊早治的重要途径

中国工程院院士、国家恶性肿瘤临床医学研究中心主任郝希山在大会上解读了《中国女性乳腺癌筛查指南》。郝希山院士介绍，目前欧美国家通过规范化、标准化的乳腺癌筛查，已将乳腺癌的早期发现率提升至85%，其中通过筛查发现的占比超过20%，乳腺癌5年生存率达90%以上。相比之下，由于缺乏适合我国国情和乳腺癌发病特征的乳腺癌筛查指南，目前国内乳腺癌的早期发现率不足20%，而通过筛查发现的比例更不及5%。规范化筛查是实现乳腺癌早诊早治、提高生存率的重要途径。

中国抗癌协会和天津医科大学肿瘤医院牵头开展了多项中国女性乳腺癌筛查项目，在大样本的乳腺癌流行病学调查、疾病筛查和统计分析基础上，联合发布了《中国女性乳腺癌筛查指南》，结合我国当前经济社会发展实际水平，基于从筛查起始年龄、筛查方法、筛查成本3方面因素，对45岁—69岁一般风险女性，推荐进行每两年一次规律性乳腺X线筛查。

指南还提出，对于来自乳腺癌高危家族且明确携带乳腺癌相关突变基因的女性，建议自35岁开始每年进行一次乳腺核磁共振检查。对于无早发乳腺癌家族史或不携带有乳腺癌致病性遗传突变的其他乳腺癌高风险女性，建议40至44岁期间每年1次乳腺超声筛查，当乳腺超声筛查阴性时，建议补充乳腺磁共振检查；45岁后推荐每年1次乳腺X线联合乳腺超声筛查，当乳腺X线及乳腺超声筛查均阴性时，建议补充乳腺磁共振检查。

促进全国乳腺癌诊疗水平的同质化发展

世界卫生组织国际癌症研究机构（IARC）发布的全球最新癌症数据显示，乳腺癌正式超过肺癌，发病人数位居所有癌症首位，乳腺癌患者诊治需求也不断增加。

“传统的乳腺癌诊断和治疗往往包含在普通外科当中，难以实现针对乳腺癌患者的诊断、全周期治疗、后期康复的全流程管理，也难以满足患者精准化、个体化诊疗需求，以达到提高乳腺癌患者生存率的目标。”郝继辉介绍，乳腺癌的诊疗应实行以“单病种、多学科、一体化”的模式。

“乳腺癌生存数据的整体提升，一方面需要通过筛查聚焦早诊早治，一方面需要促进全国乳腺癌诊疗水平的同质化发展。”郝继辉院长介绍，在每年定期举办全国乳腺癌规范化专业学习班的基础上，天津医科大学肿瘤医院已开启乳房再造、乳腺影像等公益项目，开展长期、定点、双向的医生培训和患者教育，协助技术薄弱地区的医院填补乳腺癌诊疗技术空白，组建属于当地的乳房再造人才梯队，规范乳腺癌的筛查与早诊，切实提升受帮扶医院及周边辐射地区的乳腺癌诊疗水平，实现基层医疗机构服务的同质化、一体化，更好地满足人民日益增长的医疗卫生服务需求，使乳腺癌疾病负担得到有效控制，助力实现健康中国的宏伟目标。