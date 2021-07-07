大学生暑期实践精准帮扶“事实无人抚养儿童”

临近中午，江苏省泰州市黄桥镇江堡村九组的小强（化名）家还是很冷清。“奶奶出去做工了，只有我一个人在家。”

2000年出生的徐州姑娘戚雅婷顿时感到一阵心酸。她是南通大学公共卫生学院预防医学专业大三学生。此行，她是参加学校组织的暑期社会实践专程来看望小强。

小强的母亲早逝，随后父亲离家杳无音信。如今，正在读初二的小强和65岁的奶奶相依为命，是典型的“事实无人抚养儿童”。

戚雅婷是南通大学江海心悦健康公益中心的志愿者。2019年，在戚雅婷的建议下，该中心的志愿者利用假期走访江苏13个地市的部分事实孤儿家庭，为这些孩子进行心理评估、心理疏导和学业帮扶等多方面的志愿服务。

在今年3月召开的江苏省“梦想小屋”集中建设推进会上，“江海心悦”团队作为省内首家高校团队入选“梦想改造+”关爱计划，并现场发布了“心悦课堂”关爱服务项目，通过线上线下融合开展的心悦小课堂、心悦夏令营等活动，为事实孤儿的心理健康贡献力量。

6月底，该校的大学生志愿者前往革命老区泰兴市黄桥镇，走访当地的事实孤儿家庭。

望着老旧的墙面、堆满杂物的屋子，戚雅婷心中五味杂陈。与小强接触后，她发现，性格沉默内向的小强对陌生人有较强的警惕心理。小强说话的声音很小，志愿者们常常要确认几次才听得清楚。

“要先打开他的心扉。”戚雅婷发现，在小强的卧室里摆放着一个篮球。她拿起篮球，开始询问起小强的兴趣爱好。提起篮球，小强就打开了话匣子，与志愿者也渐渐熟络起来。

记录个人情况、家庭健康状况后，小强还填写了心理健康评估表。志愿者将这些信息都记录在案，并做成了“关爱档案”，以便后续回访。

连日来，大学生志愿者先后走访了镇江句容、泰兴黄桥、盐城东台等革命老区。大学生志愿们每到一处，都会详细了解每个孩子的学习生活情况，并为他们提供力所能及的帮助与心理帮扶。

在盐城东台，南通大学预防医学专业大三学生宗佳琪结识了14岁的彤彤（化名）。父亲溺水身亡后，彤彤的母亲改嫁，再也没回家。如今，彤彤只能和年近七旬的爷爷奶奶生活。

由于年龄差距过大，祖孙两代人之间缺少有效沟通。爷爷沈远洪告诉志愿者，彤彤几乎不跟他说话。在沈远洪的印象中，彤彤没什么朋友，也从来没有邀请过同学来家里玩。给予彤彤心理健康帮扶首先要打开她的心扉。

此外，他们还向东台团组织了解了小朋友家的相关情况。原来，当地团组织帮助装修了“梦想小屋”，还发动相关工作人员进行结对帮扶。

大学生志愿者宗佳琪也是东台人，她拍着小朋友的肩膀说：“你好啊，小老乡。”看着眼前的大姐姐，彤彤笑了。彤彤的学习成绩并不好，她因此感到十分自卑。“爷爷奶奶让我初中毕业之后就回来种地，可我还想上学。”彤彤说出了家里矛盾的“导火索”。

得知相关情况后，志愿者们分成两队，分别对彤彤与爷爷奶奶进行沟通。在心理疏导中，宗佳琪发现，由于亲情缺失，彤彤大多时间都沉溺于网络，很多时候都在玩手机。

宗佳琪随即添加了彤彤的微信，并表示愿意通过视频的方式帮助孩子补习课堂上所学的知识，并倾听她成长中的烦心事。在志愿者的疏导下，爷爷奶奶的态度也有所转变，表示以后会注意沟通方式。

今年暑假，南通大学计划招募50支志愿服务团队深入全省各地，开展针对事实孤儿的帮扶行动。目前已成立30支志愿服务团队。

2001年出生的扬州女孩朱文迪是该公益团队的负责人。如今，她成为小强的“笔友”。课余时间，朱文迪经常通过微信了解小强的最新状况，与他沟通、为他解答学习中出现的困惑。交流中，小强这样写道：“感谢文迪姐姐！下次来时，你教我数学题，我教你打篮球。我们互相进步！”