顶着高温工作的绿化工人。

小暑将至，天气渐热，户外劳动者的权益保障引人关注。全国总工会于日前发出通知要求，各级工会要督促用人单位“按规定发放高温津贴”。近日，北京市卫健委也发出通知，禁止用人单位以钱物替代应提供的防暑饮料和药品。

高温津贴在各个行业到底落实得如何？户外劳动者有什么期待？记者调查发现，目前在一些行业和企业，高温津贴正在按标准发放。不过，高温津贴的发放状况，在不同行业也参差不齐。顶着高温天气工作的户外劳动者，期待拥有更多职业保障。

某工地忙活的建筑工人。

舒心

按照津贴标准发

水果药品全备齐

下午2点半，正是一天中气温最高的时候。顺丰快递员王晨开着三轮快递车，在小区里穿梭送件。铁质的三轮车车厢，用手一摸就很发烫。“没办法，我们就是干这个活儿的，高温或者严寒，都要把快递及时送到客户手中。”

好在进入夏季，王晨所在的公司就会向大家发放高温津贴。“我们每个月是180元。”王晨说，公司有一个自己内部的系统，发工资时可以看到很多信息。“包括上个月收了多少个包裹、应该发多少钱、扣税多少、高温津贴、话费补贴多少等，都能看到。”“公司目前按照国家标准为每位快递员正常发放高温津贴。”顺丰北京相关负责人表示，高温津贴目前主要针对公司户外工作的岗位，目前给员工的标准是每位快递员180元/月，司机120元/月。

除了发放高温津贴之外，一些消暑的食物药品同时也没缺席。“从我进公司开始，每到夏天，西瓜、饮料几乎没断过。”快递员王晨说。顺丰北京相关负责人也表示，除了向员工发放高温津贴之外，公司每年还组织夏季“送清凉”，给员工购买西瓜、香蕉等水果饮料，发放藿香正气水、风油精等高温防暑药品。

而在盛通利华公司，高温津贴也正在按照标准发放。停车管理员小陈，经常需要在户外工作。好在公司对待员工并不“吝啬”，小陈介绍说，每年从6月到8月，他和同事都可以拿到共计540元的高温津贴，而在室内的工作人员，这三个月的津贴是120元。“除了现金补贴之外，每到午餐和晚餐时间，食堂里都会准备绿豆汤。”盛通利华公司工会负责人王凤文说，天热的时候，公司还会给每个停车管理员发藿香正气水随身携带，“不定时地还会组织人手，给他们送冰镇过的矿泉水，降降温。”

快递企业为快递员准备的消暑用品。

津贴

企业发放有差别

“冰棍自由”靠自己

记者采访发现，高温津贴的发放在不同行业呈现出较大差别。在一些行业企业按照国家标准发放高温津贴之外，也有企业的发放金额显得“打了折扣”。

“三个月一共三百元吧。确实不多，之前还没有注意过。”老王是朝阳门一家企业的员工。他透露，虽然自己出外勤的时候并不算多，但单位还是给每一个员工都发放了无差别的现金高温津贴。而这与现行的相关标准相比，是有所区别的——看起来，金额是打了点折扣。不过即使如此，在大家心里，有高温津贴也比没有更强。

老王透露，除了发放现金高温津贴之外，每天中午，公司食堂都会给大家提供免费的绿豆汤。同时，还有一个可供选择的餐后水果，“一般都是梨、香蕉、橘子这类好拿的水果，没有提供过西瓜。”老王表示。

而在每天需要穿街走巷的外卖行业，情况就略差了些。外卖员小罗一边停车等单，一边忙着刷手机看单数。听到“是否有高温津贴”的问题，他草草地回答了一句“没听说”，而后又急匆匆跑到出餐口催单了。另一名正在等单的外卖员小方则告诉记者，他们签的合同里“肯定没提到这个事儿”。虽然口中发着牢骚，但小方也透露没有转行的打算，“跑得多还是能挣得多一点儿。干什么容易呢，脚踏实地干吧。”

在同一区域门店干了8年的中介小许则透露，门店并没有给大家发放现金高温津贴。“这两个月天气很热，但是矿泉水管够。”有时候，店长还会自掏腰包给他们买冰饮，完成一单的小组也会请店里的同事一起“冰棍自由”一次。小许觉得这些“冰爽”已经足够安慰他在太阳下跑客户的辛苦了，“不跑客户的时候，店里也有空调。”

声音

把防护用品降温装备配齐

走访调查中，不少户外劳动者表示，虽然自己出于用工形式、劳动合同等限制，暂未享受到高温津贴，但既然顶着高温天气工作，还是期望以后有机会获得高温津贴。“要是能有这个津贴当然好啊，问题是该找谁去要呢。”

外卖员小方则表示，公司没有给大家发放防暑降温的装备，“工服能透气，就算照顾我们啦。”小方希望，公司未来能多发点有防暑效果的防护用品。哪怕是给骑手每人配上几瓶藿香正气水、薄荷油之类的防护用品也好。或者在夏冬两季，把派单时间放得稍微充裕一点儿。

记者注意到，在全国总工会日前印发的《关于做好2021年职工防暑降温工作的通知》中，特别明确，各级工会要代表劳动者就高温作业和高温天气劳动保护事项与用人单位进行平等协商，签订集体合同或者高温作业和高温天气劳动保护专项集体合同。而在此前，全国总工会也曾表示，用人单位应当为高温作业、高温天气作业的劳动者供给足够的、符合卫生标准的防暑降温饮料及必需的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料，防暑降温饮料不得充抵高温津贴。

“高温津贴属于高温防暑降温政策的内容。北京是每年6月到8月之间发放，由用人单位给符合条件的劳动者支付。”12333北京市人力资源社会保障咨询热线工作人员表示，符合条件的户外劳动者可就高温津贴事项与用人单位进行协商。如果用人单位不予发放，劳动者可提供相关证明，向所在区的劳动监察大队举报投诉。此外，用人单位故意不给劳动者发放高温津贴，将造成工资金额争议，建议劳动者还可以走劳动仲裁渠道，维护自身合法权益。

本报记者 李松林 周明杰