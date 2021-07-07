户外劳动者盛夏去哪儿歇脚

人们在海淀盛通利华公司暖心驿站里活动。

呵护户外劳动者权益，除了兑现高温津贴和相关劳保品、药品之外，一些在户外劳动者身边，能起到救急和关怀作用的设施也是必需。

多年前起，北京便大力建设服务户外劳动者的“暖心驿站”。目前，全市已建成职工“暖心驿站”2.6万个，今年将再建3900个。记者探访京城多个暖心驿站发现，它们的存在，为户外劳动者歇脚小憩提供了很大方便。随着暖心驿站建设的日益增多，服务质量和后续信息维保等也需要跟上。

户外劳动者在顺义石园东区社区居委会门口西侧的暖心驿站。

贴心

能充电上网热饭 24小时对外开放

通州区古月佳园小区西门附近，潞源街道党群服务中心一层，写有“暖心驿站”四个大字的房间，远远就能看见。透明玻璃门左侧，悬挂着“北京工会 暖心驿站”的橘黄色圆形标识；而在右侧玻璃门上，张贴了“充电小憩”“饮水热饭”“自动售卖机”的温馨提示。

“我每天都会来这里，现在是准备下班了。过来给手机充会儿电，顺便放一下包。”正在暖心驿站休息的环卫工人吴庆说，这家驿站是24小时开放，每天都有不少人前来休息或者喝水、热饭。“挺方便的。你看门口和里面还有监控摄像头，在这里充电或者放一下东西，也不用担心会丢失。”

这个约10平方米的暖心驿站里，“装备”可谓是样样齐全。除了两组售卖饮料、面包、食品的自动售货机之外，暖心驿站还配备了空调、桌椅、饮水机、微波炉、6个免费充电接口、存包柜、政策宣传册、书籍，以及WiFi无线上网等。在该驿站墙上，《暖心驿站管理制度》和《暖心驿站服务内容简介》清晰可见，并留下了通州区潞源街道总工会的电话。记者在现场随机体验了充电设备、微波炉和饮水机，使用状况正常。

“来这儿的人真不少，环卫的、送外卖的、快递员等都来。前段时间高考，不少学生家长都会进来避避暑、喝口水等孩子。”环卫工吴庆介绍，自己在周边区域工作多年，暖心驿站成了自己歇脚、手机充电上网、偶尔存包的好地方。“你看那桶桶装水，得有20升左右吧。冬天可能还好点，夏天基本上每天都会喝掉一桶。”

正在附近值守的社区志愿者告诉记者，这处暖心驿站是24小时对外开放，只要有需要的人都可以去使用。“大概有一年时间了，有进去休息的、热饭的，买点吃的喝的都很方便。”

通州古月佳园西门附近暖心驿站里配置的各类设施。

服务

与商户物业合作 按需匹配保便捷

在东四环外青年路，一家名为“青年公社”的餐厅，外观看起来并无什么异样。走进一楼大厅，才发现同样有一个圆形橘黄色的“暖心驿站”标识。在餐厅前台上，放置了一组六个插口的“手机加油站”，供户外工作者免费充电。而在一楼大厅里，放置了约12把爱心雨伞，并为户外劳动者提供了多个座位休息。

“街道工会和我们合作，于2018年在这里设置了暖心驿站。主要是给快递、外卖、停车管理员、交通协管员等提供一个休息和喝水、充电的地方。”餐厅店长晓燕说，餐厅二楼也有区域同样供户外工作者使用，附近的户外工作者都对暖心驿站很熟悉。而每当户外工作者进店休息，餐厅也会给大家提供酸梅汤、柠檬水等供他们解暑。“冬天我们也会给大家熬制姜汤等饮料驱寒。”

“目前，我们辖区共有20家暖心驿站。”朝阳区八里庄街道总工会副站长王洋说，辖区暖心驿站在功能上，不会一味贪大求全，而是依据各个区域的实际情况和需求来设置。“为了更多、更近距离地服务好户外劳动者，有的驿站是与物业合作，有的是与沿街商户合作，有的是在沿街社区设置。”今后要继续保持和完善暖心驿站原有的功能，同时还可能依据实际情况，扩大驿站的服务项目。

“工作空闲时，就会来这里看看报、喝杯水、乘个凉，仿佛就在自己家一样。”正在暖心驿站休息的保洁人员王凤林说。王凤林所在的这家暖心驿站，位于顺义石园东区社区居委会门口西侧，由社区联合工会设立。驿站共有约30平方米，内部环境温馨整洁，户外工作者所需的座椅、茶水、药品等物品一应俱全。

记者了解到，石园辖区目前共有暖心驿站16家。这些驿站主要设立在临街的单位或辖区联合工会，配备了座椅、热水、茶叶、常用药品、微波炉、饮水机、雨伞等，满足户外劳动者加热食品、饮水、如厕、短暂休息等需求。未来，石园街道总工会将在调研户外劳动者需求的基础上，进一步升级更新辖区暖心驿站的设备、制作统一标识，为周边户外劳动者创造更舒适的休息环境。

优化

街道协调换地址 驿站服务更周全

早晨5点多，停车管理员小陈已工作近一个小时了。他和同事们顾不上脸上、脖子上的汗水，顺着马路将单车码放整齐。小陈并不在任何一家共享单车公司工作，他是盛通利华停车管理有限公司的员工。公司和海淀区曙光街道合作，负责从地铁十号线慈寿寺站到火器营站附近区域共享单车的摆放。“一晚上没人整理，车放得到处都是。共享单车公司的员工忙不过来，街道担心影响交通，所以协调我们公司帮忙。”

小陈和同事在户外工作的时间，由此拉长了不少。早班的人员也差不多得到10点半，才能倒班休息一会儿，不过休息质量还是能保证的。盛通利华在自己管理的车场地下二层建了一个暖心驿站，里面有乒乓球桌、台球桌、健身器材以及各类书籍。“以前我们的暖心驿站放在地上，面积小，服务不了太多人。后来，是曙光街道帮着我们协调的地方。现在这个暖心驿站有两百平方米左右，冬天有暖气，夏天开空调。”盛通利华公司工会负责人王凤文说。

六七月的天气，室外潮湿闷热，走进驿站时，瞬间就感到凉风扑面。驿站进门左手边，有一个透明橱柜，里面放着街道工会配发的篮球、气筒、微波炉、小药箱等。小药箱里装着藿香正气水、感冒冲剂、体温表、消毒棉球、碘酒等医护用品。“外面的停车管理员、保洁员等户外工作者，空闲了也会到这里休息。”

驿站大厅里，几名停车管理员凑在一起打台球；阅览室的角落里，两名停车管理员在用按摩椅放松身体，另一名停车管理员在看一本大部头的书。记者凑近一看，是王阳明的一本著作。“我特别喜欢他开创的心学，之前看过不少介绍。我们的空闲时间太少，看了一个多月了，这一本才看到一半。”这名停车管理员稍有遗憾。记者看到，书柜里成排的书籍，大都是历史名人的专著，也有不少故事书。王凤文介绍，这些书都是公司购买的，会征求管理员的意见进行更新。

期待

让暖心驿站发挥更多作用

平日里，除了留心街边的橘黄色“暖心驿站”标识之外，普通劳动者又该怎样快速找到暖心驿站去休息、喝水呢？暖心驿站如何才能更好发挥作用？

记者下载体验北京工会12351手机软件，首页上就有暖心驿站的链接。点开后可以看到多个暖心驿站的地址，每个驿站都有详情介绍，可看到驿站的地址、建设时间、服务功能甚至负责人电话。有的驿站给出的地址上还带有链接，可以直接导航，有的驿站中有预约链接，但如果想点开这个链接，必须“登录”，略微显得不便。

与此同时，也有驿站给出的服务功能比介绍的有所“缩水”。比如位于美丽园中路16号院5号楼的一家驿站，服务功能中列举了“24小时服务、针线包、休息区、充电线、饮水、雨衣雨伞、医药箱、工具箱、轮椅、眼镜清洗机”等内容。但记者在咨询时发现，“中午暂时休息”“借用雨伞”这两项服务都不提供。工作人员说，现在只提供“手机充电器、借用眼镜、工具”等服务。

此外，个别驿站在商业导航软件上，存在位置信息有误、更新不及时的情况。记者在采访中，按照一些商业导航中的暖心驿站寻找，最终却扑空了。“希望暖心驿站的信息能与一些大的导航软件合作共享，方便我们快速找到。”有清洁工人表示。本报记者 李松林 周明杰