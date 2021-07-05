重庆举办2021年0至6岁儿童眼保健和视力检查工作培训班

7月2日，重庆市召开会议，举办2021年0至6岁儿童眼保健和视力检查工作培训班，学习传达国家卫生健康委近期系列眼保健文件要求，安排部署儿童眼健康和近视防控重点任务，培训提升技术服务能力。

受访者供图

会议强调，要充分认识儿童眼保健和视力检查工作的重要意义，清醒看到重庆市儿童青少年近视防控面临的严峻形势，切实做好当前和今后一个时期的几项重点工作：深入开展“启明行动——眼健康，从娃娃做起”主题宣传活动，营造良好社会氛围；加强技术培训，切实提升儿童眼保健服务质量；构建有序的转诊网络体系，确保眼及视力异常儿童早诊断、早治疗；进一步完善0至6岁儿童视力健康电子档案，有序推进与教育机构的实时移交工作。

会上，重庆市级专家分别围绕《0~6岁儿童眼保健及视力检查服务规范（试行）》《0~6岁儿童眼保健核心知识问答》等内容开展培训。同时，会议还就做好“启明行动———眼健康，从娃娃做起”主题宣传活动做了相关部署。据介绍，未来重庆市将借助“云上妇幼”建设，进一步加强儿童眼保健和视力检查服务网络和能力建设，促进优质资源下沉，切实为少年儿童办实事、办好事。（重庆市卫生健康委妇幼处、重庆市妇幼保健院供稿）