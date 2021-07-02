“中国消除疟疾”令世界赞叹，“中国模式”写入世卫技术文件获全球推广

世界卫生组织6月30日宣布，中国获得消除疟疾认证。“中国由此成为全球第40个获得该认证的国家，同时也是西太平洋地区30多年来第一个消除疟疾的国家”。尤其值得一提的是，中国的做法已经成为全球消除疟疾工作模式，正式写入世卫组织的技术文件向全球推广应用。

“这是一项了不起的壮举”

“中国疟疾感染病例由20世纪40年代的3000万减少至零，这是一项了不起的壮举”。世界卫生组织官方网站6月30日在新闻公报中，对中国正式获得世卫组织消除疟疾认证作出高度评价。

世卫组织总干事谭德塞也向中国消除疟疾表示祝贺：“中国的成功来之不易，这主要得益于中国数十年的持续精准防控。”

“德国之声”网站6月30日称，疟疾通常是被按蚊叮咬而感染疟原虫所引发，它的典型症状包括周期性发冷、发热、高烧、头痛等。如果不及时治疗，可能会危及生命。根据世卫组织的标准，一个国家或地区连续3年没有本土疟疾病例，并建立有效的疟疾快速检测、监控系统，制定疟疾防控方案，才能获得消除疟疾认证。中国自2017年以来已连续4年无本地原发感染疟疾病例报告，并于去年正式向世卫组织申请国家消除疟疾认证。今年5月，世卫组织专家前往中国核实无疟疾状况，以及防范未来疫情暴发的准备。

法新社6月30日称，中国是西太平洋区域30多年来第一个获得世卫组织无疟疾认证的国家。该地区已取得无疟疾认证的国家包括澳大利亚（1981年）、新加坡（1982年）和文莱（1987年）。

对抗疟疾不单靠药物

提及对抗疟疾，很多中国人首先联想到的是中国药学家屠呦呦成功分离的青蒿素。但正如德新社6月30日所言，在世界上人口最多的中国彻底消除疟疾，需要的是综合治理而非单纯的药物。

英国《科学》杂志6月30日称，中国的抗疟努力始于20世纪50年代，当时的做法是向有风险的人群分发抗疟药物，减少蚊子滋生地并喷洒杀虫剂。中国在20世纪60年代启动寻找新型抗疟药物的计划。中国药学家屠呦呦从传统中草药中发现并提取了青蒿素，青蒿素联合疗法是当前最有效的抗疟药物。她因此获得诺贝尔生理学或医学奖。此外，中国也是最早广泛使用药浸蚊帐预防疟疾的国家之一。

报道称，到1990年年底，中国疟疾病例数骤降至11.7万例，死亡人数减少95%。同时中国建立了全国疟疾等传染病网络报告系统和疟疾实验室检测网络，完善了疟疾媒介监测和疟原虫抗药性监测体系，制定了“线索追踪、清点拔源”的工作策略，探索总结出疟疾报告、调查和处置的“1-3-7”工作模式。所谓“1-3-7”工作模式，即1天内进行病例报告，3天内完成病例复核和流调，7天内开展疫点调查和处置，这种模式已成为全球消除疟疾工作模式，正式写入世卫组织的技术文件并向全球推广。

世卫组织网站6月30日称，中国应对疟疾成功的关键，是中国为居民免费提供一揽子基本公共卫生服务。“在中国，所有人都可以获得负担得起的疟疾诊断和治疗服务”。同时，有效的多部门合作也是成功的关键。报道称，2010年，中国的13个部委——包括卫生、教育、财政、研究和科学、发展、公共安全、军队、警察、商业、工业、信息技术、媒体和旅游部门——联手在全国范围内消除疟疾。

全球仍面临疟疾风险

然而在全球范围内，“疟疾仍是一个全球性健康风险”。世卫组织最新发布的《世界疟疾报告》称，2019年全球94%的疟疾病例和死亡病例来自撒哈拉以南非洲。2019年全球共报告2.29亿疟疾病例，估计死于疟疾的人数为40.9万人，2018年这两个数字分别是2.28亿及41.1万人。

香港《南华早报》6月30日称，中国仍然面临着输入性疟疾病例的风险，西南部的云南省尤其令人担忧，因为它与老挝、缅甸和越南接壤，这三个国家境内的疟疾仍然流行。目前中国加强对疟疾高危地区的监测，并在云南边境城镇设立了68个监测站，以帮助快速识别输入病例。同时中国还向居住在西南边境附近的居民社区提供支持，包括在学校开展关于该疾病的教育，在过境点发放宣传册。

世卫组织驻华代表高力表示，未来的努力需要包括对该地区疟疾流行国家的持续参与和支持。他说，“就像当前的新冠疫情一样，没有强有力的跨境合作，任何国家都无法控制疟疾。就像病毒一样，蚊子传播疟疾不需要护照，也不在乎你携带的是哪种护照。”