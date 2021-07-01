如何远离“脑中风”？

“脑中风”又称“脑卒中”或“脑血管意外”，由于致残率和复发率较高，严重影响健康，因此脑中风的预防至关重要。日常生活中导致“脑中风”高危因素有哪些？又该如何预防？目前医院是如何开展脑卒中急救的？为此北京晚报《健康周刊》专访了首都医科大学附属北京朝阳医院放射科医师吕悦雷博士。

■ 警惕“脑中风”前兆

吕悦雷表示，“脑中风”主要分为出血性脑中风和缺血性脑中风。

“人体的血管好比自来水管，出血就是水管裂了、要漏水或跑水了，流出来的血会压迫脑组织，影响脑部的功能，引起一系列的临床症状，比如头晕、头痛、四肢无力等。水管堵了的时候，会引起水流缓慢，或者直接停水，这时候会影响大家用水（不能洗澡了，不能做饭了等）；缺血是一样的道理，不同的突然出现的原因（比如脑血栓）堵塞了血管，那么就会出现突发的脑供血不足，脑组织发生坏死，脑细胞死掉了，就会出现各种临床症状。”吕悦雷表示。

导致“脑中风”的高危因素有哪些？中国疾控中心曾发文指出，“脑中风”是由生活方式、环境、遗传等多种因素共同导致的疾病。高血压、血脂异常、糖尿病，以及生活饮食习惯与“脑中风”的发生关系密切，如高盐高脂饮食、吸烟、饮酒、缺乏体育锻炼等都已证实是“脑中风”的危险因素。卒中发病率、死亡率的上升与血压升高关系密切，血压越高，“脑中风”风险越高。血脂异常与缺血性“脑中风”发生率之间存在明显相关性。降低血压，控制血脂，保持健康体重，可降低“脑中风”风险。房颤是引发缺血性脑卒中的重要病因，建议房颤患者遵医嘱采用抗凝治疗。

事实上，“脑中风”可防可治。“脑中风”的预防要坚持合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡 。

■ 争取黄金救治时间

值得注意的是，当发生脑中风的时候，家属要尽快拨打120急救电话或陪同患者到就近的医院急诊科就诊，因为临床溶栓和手术取栓治疗的关键时间是在发病4.5小时或6小时以内。

更为重要的是，为了防止错过最佳治疗时间，当身边有人发生“脑中风”，能够第一时间做出反应，可以牢记“中风120”口诀，三步快速识别“脑中风”。“1”代表“看到1张不对称的脸”；“2”代表“查两只手臂是否有单侧无力”；“0”代表“聆（零）听讲话是否清晰”。如果通过这三步观察怀疑患者是中风，可立刻拨打急救电话120。

吕悦雷介绍，患者到医院就诊以后，医院会开启脑卒中绿色通道，脑卒中病人第一时间获得卒中团队的诊治，急诊医生会让脑中风病人进行CT检查，一般都会进行头部CT平扫、头颈部血管CT成像和CT脑灌注成像。在疾病治疗的后期，患者一般会做磁共振（MRI）进行复查。磁共振检查，无创无辐射，是诊断脑中风最佳成像方法，但由于检查时间长，较少用于急诊。

在检查完成后，一般说来，放射科诊断医生会给出诊断报告单，报告通常包括三部分，第一部分是患者的基本信息，包括姓名、性别、年龄和患者编号或住院编号。第二部分为影像所见，第三部分为诊断印象或诊断意见。

第二部分“影像所见”使用的语言是影像学专用术语，医生在此会对图像上出现的跟病情相关的异常或问题，进行详细的描述。第三部分“诊断意见”是医生根据第二部分出现的异常和问题，结合临床症状、病史给病人病情做出的初步诊断结论，以供临床医生和患者参考，患者或家属最好对第三部分做一些了解。

吕悦雷表示，通常脑卒中患者的CT或MRI检查诊断报告中有缺血性脑白质改变或脑缺血灶、脑出血等常用的术语。

缺血性脑白质改变或脑缺血灶：是由慢性缺血导致的，如果进一步加重，会出现缺血性卒中。出现白质缺血性改变提示脑部的毛细血管、微血管的出现了缺血。这样的缺血性改变可以由动脉硬化、高血压、糖尿病等慢性缺血性疾病所造成。也可以是因为年龄、焦虑、睡眠不足等功能性疾病所引起。多数患者无临床症状和体征，不需要进行特殊的治疗，主要是控制患者危险因素，比如高血糖，高血脂，高血压等等。必要时可以在医生的指导下口服阿司匹林抗血小板聚集，预防脑中风。

新发或急性脑梗塞或脑梗死、腔隙性脑梗死：这里就是指的脑中风，当报告中诊断急性脑中风时，患者一般会有突发的口角歪斜、一侧肢体活动不灵活、不能说话、头晕、头痛等相应的症状，这时需要神经内科、神经外科医生根据发病时间和病情的严重程度决定进一步溶栓治疗、手术治疗还是保守治疗。腔隙性脑梗死是指梗死灶很小的梗死类型（大小约为2-15毫米）。

老年性脑改变：一般也就是指脑萎缩，主要是因为老年人身体功能逐渐下降，脑部机能出现萎缩的情况，在多种因素下脑组织体积减小、脑细胞会出现逐渐的减少，片子上表现为脑组织相对不像以前那么饱满，脑皮层的沟回深一些，脑室系统扩大，这是老年朋友出现的一种慢性进行性的不可逆的过程，一般不需特殊处理，如果出现脑的记忆力减退，情绪不稳，思维能力减退，注意力不集中、痴呆，言语障碍等症状时需要神经内科就诊。

脑动脉硬化或脑动脉狭窄：比如大脑中动脉狭窄。脑动脉硬化是指高脂血症、高血压、糖尿病、肥胖等多种因素共同作用引起动脉血管壁成分发生变化，出现脂质成分斑块或钙化性斑块，管壁失去了正常的弹性、变得僵硬，斑块可引起脑动脉的管腔狭窄。脑动脉硬化、狭窄是造成脑中风的主要原因。某一根动脉比如大脑中动脉出现了中重度狭窄，大脑中动脉所管辖的区域脑组织供血减少，功能可能就会受到影响，出现一定的症状。通常对于狭窄率超过70%的情况无症状患者或者狭窄率超过50%的有症状患者需要神经介入治疗或手术治疗，无症状轻中度狭窄的患者主要为药物治疗。具体情况需要患者在神经内科、神经外科就诊后由相应的医生给出具体的建议。

脑出血：急性脑中风的一种，主要病因是高血压，其次是动静脉畸形、动脉瘤、淀粉样脑血管病等。脑出血通常起病急，都需要治疗，这时一定要听从专科医生的建议，需要按出血量的多少及部位和出现原因等，选择以内科治疗为主，还是以外科治疗为主。