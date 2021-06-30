让老旧小区居民打上“暖心”疫苗

【疫苗接种进行时】

“去之前，担心自己年纪大，受不住太阳底下排队，还担心手机不太会操作，怎么登记是个问题。来了之后，发现有遮阳棚、有凳子，还有志愿者帮忙，让我这个老太太舒舒服服打上了疫苗。”家住宁波市海曙区南门街道澄浪社区的侯阿姨今年已有68岁，近日，她在街道新开启的祖关山常规接种点打了第二针新冠疫苗，对温暖贴心的服务赞不绝口。

作为宁波的老城区，海曙老旧小区较多，人口稠密，而南门街道则是老旧小区更为集中的地块。街道常住人口56480名，60周岁以上的老年人较多，辖区内还有一些社区的老年人占比达70%之多。

为提升新冠疫苗接种服务能级，南门街道将原宁波建设集团宿舍改建为疫苗接种场地，营造了一个更开阔、更舒适的疫苗接种环境。场内设有全面升级的接种区、留观区、等候区，里面空调、椅子、矿泉水、防暑药、血压仪等物品一应俱全。

“新的疫苗接种场地最多的时候一天接种了1600人。而工作能够顺利展开，离不开这支由机关干部、社区工作人员、社区党员群众等多方组成的志愿者队伍。”南门街道党工委副书记、办事处主任王光阳介绍，街道持续开展志愿轮岗服务工作，由11个联居工作组会同所联社区组建志愿服务队，再根据每日疫苗接种量情况，轮流到疫苗接种点开展志愿服务。

社工徐剑君不仅是社区网格长，负责联系300户居民家庭，还是街道志愿者团队中的一员，全程维持接种现场秩序。“安排接种前，手机24小时开机，第一时间将疫苗信息通知给网格内的居民；服务接种时，发排队号码牌、解答疑问、帮助扫码预约。这些事情虽小但做起来不容易。”徐剑君说，现在来接种疫苗的人多，志愿者要面对七嘴八舌的询问，还要安抚人们排长队的焦躁情绪，“但是无论多累，居民们一句‘你们辛苦了’足以消弭我们的疲惫”。

“针对超期未接种人员，街道会点对点电话催告，并在网格群内日日推送疫苗最新信息，让每一位居民不跑空、不脱漏。”王光阳说。

（本报记者 曾毅 本报通讯员 干杉杉）