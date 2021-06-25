中消协点名“钟薛高”：“高端冷食品”面临品质质疑

人民网北京6月25日电 （记者孙红丽）25日，中国消费者协会发布2021年“618”消费维权舆情分析报告，在6月1日至6月20日共计20天监测期内，共收集“618”相关“消费维权”类信息16179110条，日均信息量81万余条。监测期内，通过舆情监测系统共监测到“吐槽类” “消费维权”信息576804条，占“消费维权”信息总量的3.57%。

中国消费者协会指出，从消费舆论场的“吐槽”数据来看，今年“618”的热度贡献值相对较低，“史上最低调”“似无存在感”等成为网民“618印象画像”的“关键词”“高频语”。

监测发现，与聚焦新消费、激活新动能、着力新品牌的网络大促新变化、新态势截然不同，今年“618”促销活动期间的消费负面信息集中表现在了产品质量、假冒伪劣、营销短信骚扰、快递和外卖配送等传统“槽点”上。其中，个别网红冰淇淋因虚假宣传和价格争议引发的舆情虽具某种偶发性，但围观热度高、持续周期长、话题爆点多。

监测期内，共收集有关“产品质量”类负面信息89984条，有关广告短信类负面信息64932条。

监测期内，共收集快递、外卖配送类负面信息63043条。消费者吐槽较多的配送类问题主要有：不送货上门、乡村取件加收快递费等问题。监测显示，乡村快递取件加收费用，这种现象并不是个例。外卖配送超时还态度恶劣事件网络舆情关注度较高。

另外，网红“钟薛高”突遭围观拷问，“高端冷食品”面临品质质疑。监测期内，共收集与钟薛高相关负面信息38439条。钟薛高2019年3月网页宣传内容与实际情况不符，系引人误解的虚假宣传的处罚引发舆情讨论，网红雪糕产品品质是否配得上这么高的价格是网友热议的问题。