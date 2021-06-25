国家卫健委：6月24日新增新冠肺炎确诊病例24例 均为境外输入病例

人民网北京6月25日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至6月24日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。6月24日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例24例，均为境外输入病例（上海6例，广东6例，四川5例，云南2例，北京1例，天津1例，浙江1例，湖南1例，甘肃1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例7例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例30例，解除医学观察的密切接触者1133人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例392例（其中重症病例9例），现有疑似病例9例。累计确诊病例6501例，累计治愈出院病例6109例，无死亡病例。

截至6月24日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例486例（其中重症病例14例），累计治愈出院病例86571例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91693例，现有疑似病例9例。累计追踪到密切接触者1054578人，尚在医学观察的密切接触者19000人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者20例（均为境外输入）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察18例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者463例（境外输入443例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例26347例。其中，香港特别行政区11905例（出院11621例，死亡210例），澳门特别行政区53例（出院51例），台湾地区14389例（出院9288例，死亡605例）。