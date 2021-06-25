疫苗接种应加速信息共享

“在山西打的疫苗，在陕西看不到已经注射的信息。”近日，有网友反映跨省查不到新冠疫苗接种信息。对此，国家卫健委答复称，正在汇总全国新冠疫苗接种数据，拟于近期发布相关数据查询服务接口，供各地调用并纳入健康码管理，解决健康码显示跨省份新冠疫苗接种信息问题。

当下，我国新冠疫苗接种剂次已突破10亿大关，这名网友的心声，也是不少群众的期盼。比如，有人在老家打了第一针疫苗后，因工作原因到其他城市生活，能不能就近打第二针，此前注射信息的出示核实就显得尤为重要；还有的公司员工，已经在其他城市完成疫苗接种了，在公司统计防疫信息时，也需要有一份曾经接种过的权威凭证。前期部分省份搭建的接种信息查询系统，只能查出省内疫苗的接种信息，自然给这部分群众带来了不便，也不利于疫苗接种统计的准确性和完整性。

群众的关注点就是政策的着力点。卫健委明确即将开通接种信息的跨省查询服务，对已接种疫苗且奔波在外的人群，以及各地疫苗统计工作来说，都是一个好消息。除了积极回应百姓关切，实现接种信息的互通互认，也是为疫情防控加油。保证接种信息全国互通，更是精准掌握接种动态、统筹布局接种工作的关键一环。

拓展接种信息的互认地域，也是在拓宽政务服务的渠道；给疫苗接种和信息上报带去方便。当然，任何一项政务服务的跨省通办，背后都涉及大量的数据汇总、信息共享、补录核验；疫苗接种的跨省查询也不例外。目前，卫健委正在积极解锁这道政务考题，扭转不同地区部门各自为政的现象，破除信息显示及认证的地域壁垒，从而赋予健康码显示不同省市接种信息的功能。从城市管理的角度来看，这也是跨域治理协同推进的必然要求，是打造服务型政府的应有之义。

积极接种疫苗，是应当履行的公共责任；打通接种信息，是应当落地的公共服务。期待健康码尽早上线接种信息全国可查的功能，那也意味着接种信息联通的速度，追上了全国疫苗接种的时速。