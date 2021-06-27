中西医协同 及早干预——专家详细披露德尔塔变异株感染者治疗情况

新华社广州6月27日电（记者徐弘毅）国务院联防联控机制综合组广东工作组医疗救治组专家26日晚接受记者采访时表示，本次广州疫情中，德尔塔变异株感染者的一些特点给临床救治带来挑战，及时阻断患者向重症发展很关键。目前，患者救治采用中西医协同的方案，治疗情况总体向好。

据医疗救治组专家介绍，5月21日到6月26日，广州市第八人民医院累计收治来自广州、佛山、湛江的患者166例，截至26日已出院91例。

医疗救治组专家、广东省中医院副院长张忠德说，本次德尔塔变异株新冠肺炎患者特点为老年患者多、潜伏期短、病毒载量高、重症率高、核酸转阴时间长，给临床救治带来挑战。

张忠德说，本次疫情高龄患者多，70岁以上患者占比较大，最高年龄92岁，合并基础病和并发症者比例较高；病情进展快，既往疫情患者多7至9天转重症，本次疫情患者平均3.3天即转重症，严重者在24小时内转为重型或直接转为危重型；重症、危重症患者占15%。截至26日，广州市第八人民医院尚有危重症患者1例，治疗情况向好。

张忠德说，在救治危重症和重症患者中，始终坚持现代医学救治手段，同时进行中医药扶正、救肺、排毒，对每一个重症患者和危重症患者都采用中西医协同方案，共同查房、共同探讨、多学科会诊，达到“一人一策”“一人一方”，并根据患者病情转变或病情不同随时调整。

本次疫情是德尔塔变异株第一次在中国出现社区传播。医疗救治组专家、北京协和医院重症医学科主任隆云说，专家在救治过程中，逐步发现其病情进展规律。

“及时筛查、提早发现危重患者，关口前移，这是治疗的关键。”隆云说，年龄大、基础疾病多、病毒载量高、抗体长时间不出现、持续高烧、淋巴细胞低，有这些临床表现，患者就有可能会转成重症，要及时治疗、及时干预，这是阻断其发展成重症的一个关键因素。

隆云表示，目前对新冠病毒尚没有特效的治疗手段，主要是调动患者自身免疫力，恢复其免疫功能，中医药也在其中发挥了重要作用。

据医疗救治组专家介绍，经过中西医协同治疗，已经有1例危重症患者撤出体外膜肺氧合（ECMO），3例危重症患者呼吸机拔管，8例重症患者转为普通型，57例有重症倾向的普通型患者阻断转为重症，为防控德尔塔变异株新冠肺炎提供了宝贵经验。