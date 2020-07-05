19例重型转为普通型！北京目前在院病例危重型4例重型2例

人民网北京7月5日电 （池梦蕊）7月5日下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第142场新闻发布会上，北京中医医院院长刘清泉介绍，新发地聚集性疫情发生以来，截至7月4日24时，北京地坛医院共收确诊病例334例，所有病例在入院的第一时间都进行了中医诊疗，确定了中西医并重治疗方案。

救治专家组制定了无症状感染者、轻型、普通型以中医药治疗为主，重症、危重症采取中西医协同进行救治的基本原则，中医专家组在医疗救治和防院感组的统一指挥下，按照市中医局和市医管中心的要求，迅速投入救治工作，在国家卫生健康委第七版诊疗方案的基础上，结合北京市救治取得的经验，于6月14日修订了北京市第五版诊疗方案，对轻型、普通型、无症状感染者，分别采用具有“清热化湿，解毒凉血”的中药汤剂和中成药金花清感颗粒、银丹解毒颗粒、藿香正气胶囊等，同时根据病情的需要对症治疗，如吸氧和液体支持等。

截至7月4日已经出院10人，其中7人以中药治疗为主。确诊病例中危重型5例，重型21例，其中女性8例，男性18例，年龄最大86岁，年龄最小27岁，平均年龄55岁。全部采取中西医并重进行救治，中医辨证施治，一人一方，一人一策。目前，1例危重型转为普通型，3例危重症撤除呼吸机，1例撤除ECMO。19例重型转为普通型。目前在院危重型4例，重型2例。