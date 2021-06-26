钟南山院士最新研判：国产常用疫苗对“德尔塔”变异株有效 未成年人和老年人应加快接种疫苗

这次在广东多地引发本土疫情的“德尔塔”变异毒株，目前正在全球范围内蔓延流行。面对“德尔塔”变异毒株具有的传播力强、潜伏期短，还可能有免疫逃逸现象等特点，民众关注现有疫苗的保护作用程度如何？昨天（6月25日），中国工程院院士、国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任钟南山院士作出最新研判。钟南山表示，国产常用疫苗对“德尔塔”变异株有效，中国需要继续保持疫苗接种“加速度”。

钟南山表示，此次广州在疫情应对方面，通过迅速锁定感染源、精准查清传播链、更新“密接”概念等科学应对举措，在应对“德尔塔”变异病毒社区感染的第一阶段战役中，取得了阶段性成果。

钟南山指出，目前国产常用疫苗对“德尔塔”变异株是有效的，大家应该加快“应接尽接”步伐。

钟南山表示，“德尔塔”变异毒株的传播中，主要的、重症的病人多为老年人，同时也有孩子。因此，这两组人群应加强疫苗接种。

对于可能再现的“德尔塔”变异病毒感染，医院的发热门诊要加强管控措施，同时，隔离场所也要更加规范，广州将建5000个独立空间的国际健康驿站。

有关接种疫苗一段时间后抗体减弱意味着什么？钟南山表示，抗体滴度下降，并不完全等于其保护功能消失。