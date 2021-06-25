县域医共体建设的“高医探索”

2019年11月，山东省高密市积极响应国家新医改号召，为保障分级诊疗顺利实施，正式启动紧密型医共体试点工作。作为全市3家医共体之一的高康医疗集团，其核心医院高密市人民医院，在“共建共享 全民健康”发展理念引领下，以提高群众健康水平为目标，全力探索构建分级诊疗的有效路径和模式，加快医共体成员医院间密切合作，逐步构建了“基层首诊 双向转诊 急慢分治 上下联动”的分级诊疗新模式，编织了一张城乡一体“健康网”。

“医共体的启动运行，是天时地利人和。在‘六不变六统一’的框架下，作为潍坊市唯一医疗共同体试点单位，我们旨在践行公益，争取为医共体建设和分级诊疗蹚出条路子。”高密市人民医院党委书记、院长张鹏说。

信息先行 架构智慧医共体互联互通的“信息高速公路”

“医共体建设的目的就是让老百姓少跑腿、提高家门口的就医获得感。百姓少跑腿，信息化必须到位且先行。”张鹏表示。作为高康医疗集团核心医院，医院将信息化作为医共体建设重点和亮点，充分利用互联网、云计算、大数据等先进技术，积极推进医共体人事、财务、资产、业务、药品耗材目录、药品耗材企业配送管理的“六统一”，努力打造更便民、更接地气的高效整合的医疗卫生服务体系。

医院为智慧医共体打造了成员间互联互通的“信息高速公路”。远程一开，疾病立断。远程会诊畅通无阻。基层住院医生工作站发起会诊申请邀请相关科室会诊，核心医院医生接受会诊即可实时查看患者的诊疗信息给出会诊意见。群众在村卫生室看病，诊断报告由市人民医院出具，足不出户就享受到了大医院的同质化服务。

“信息先行，一体化管理，打通了阻碍分级诊疗互联互通的玻璃天花板。”医院党委副书记赵公水说，未来，集团将继续强化信息一体化管理，提质增效，为基层群众提供更优质高效有序的医疗服务，为打造智慧医共体有序就医新格局蓄力。

业务融合 医共体每个成员的提升是关键

在保持“六不变”的前提下，医共体核心医院如何有所为有所不为，趟出一条适合本区域医共体建设的特色之路？高密市人民医院党委经过充分调研，摸清医共体成员单位家底后，以学科与业务同质化为突破点，逐步推进医共体业务深度融合。

首先，组织要保障有力。医院调集精锐力量成立了集团事业部，负责组织协调医共体建设事宜，事业部下设九大中心，分别负责医共体业务培训、质量控制、绩效考核管理等。医院每周召开医共体发展工作调度会，医院领导和相关部门负责人参加，汇报每周医共体运作情况，有问题当场研究，当场解决。“只要成员单位有需要，我们调动全院上阵。”医院事业部负责人介绍。

其次，业务对接既要全，又要精准帮扶。高密市人民医院党委根据各卫生院业务需求，制定帮扶计划和特色专科建设方向，推出牵头医院分管领导带领专家团队精准联系卫生院和村医，组建6支由技术骨干组成的技术指导团队对接6家基层成员医院，实行团队长负责制，定期在成员医院开展坐诊、巡诊、查房、业务指导，开展帮扶，加强县乡村上下互动，提升基层医疗服务能力，真正发挥1+1＞2的惠民作用，基层群众在家门口就能享受市级医院的医疗服务。

核心医院为医共体成员既“输血”又“造血”，资源下沉常态化的同时，医共体业务管理同质化步步深入。集团业务中心加强了业务培训，从依法执业、质量管理对成员单位进行多方位培训，并进行实地监督与观摩。“以前一年也就培训一两次，现在周周有培训，医共体内成员同一试卷，当场考核。疫情期间，线上培训，线上考核院感、菌药品等，我们受益匪浅。”阚家卫生院一位医生感慨地说。

“要实现‘大病不出县、小病不出乡、防病不出村，留住90%患者’的医改目标，是压力，更是动力，倒逼我们快速提升。”张鹏表示，医院党委围绕“六大中心”建设，着力构建高效的公共卫生管理体系、急诊急救体系、慢病管理体系，提升医院内涵。

党建引领 把百姓需求放在首位

7月14日上午10点，天气炎热。在高康医疗集团成员单位姜庄镇卫生院里，高密市人民医院中医科主任医师王玉平正在忙着为患者诊脉看病，慕名前来的群众络绎不绝，坐满了诊室。每周二上午，王玉平准时到该院坐诊、查房，进行业务指导。

“真好啊！以前有个头痛脑热赶着上人民医院去找王主任，现在，王主任已经到姜庄卫生院坐诊了。在这近便方便，多得劲啊。”姜庄镇西王家城子村聂女士高兴地说。

与聂女士有相同感受的患者还有很多。如高康医疗集团医共体内6个乡镇198个村庄379名大病患者，以前他们依赖于政府统一组织的大病巡诊服务，但有些出门在外的、身体不便出门的患者，往往享受不到。

而今年，情况有了根本性转变。以家庭医师签约为基础，高密市人民医院创新性地将大病巡诊服务与医共体紧密结合，乡医组织这些患者，核心医院医生集中上门为其服务。同时，重点发展与基层慢病相关的专业，开展了呼吸内科PCCM、内分泌 MMC项目，为高风险人群进行宣教及肺功能、血糖检测，制定具体治疗方案，慢病管理的规范化大大提升了慢病患者生活质量。

作为核心医院，高密市人民医院坚持党员带头示范、主动担当作为，党员活动日下社区，信息化延伸到社区，做深做透党建引领下的“核心医院+医共体分院”的就医模式。

正是在“党建+医共体”的新模式下，高密市人民医院逐渐实现了从“病人上去”到“资源下去”的转变，达到了专家往下走、小病往下转、费用往下降的目的，实现了患者利益最大化。

医共体之路，才刚刚起步。在高密市人民医院党委的规划中，高康紧密型医疗集团建设已迈出坚实步伐，成员医院在业务、人才、服务能力等方面均得到提升。下一步，医院将与成员医院加强合作，深度融通，实现医疗集团可持续发展，为全市医共体建设和最终构建“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗救治“高医模式”继续探索。