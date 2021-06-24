国家医保局：92个新增医保谈判药可在8.4万家定点医药机构买到

人民网北京6月24日电 （记者崔元苑）推动解决医保谈判药落地难又有新进展！据国家医保局官网消息，近日，国家医保局公布了国家医保谈判药品配备机构名单（第二批）。与2021年4月底发布的谈判药品配备机构名单（第一批）相比，本次涉及的药品数量从19种增至92种，均为2020年谈判新增纳入国家医保目录的品种。从配备机构数量看，截至2021年5月31日，92种药品在全国8.4万家定点医药机构配备，其中定点医疗机构3.2万家，定点零售药店5.2万家。与4月份相比，临床急需的19个药品配备机构数量从3324家增加到5572家，增幅达68%。目前，最新配备机构信息已经可以在国家医保服务平台(APP)中查询。

据国家医保局官网5月6日消息，为方便广大患者及时购买到国家医保谈判药品，国家医保局组织专家从2020年新增的谈判药品中筛选出首批19种临床需求迫切、可替代性不强的药品，安排相关企业报送配备机构的具体信息，以方便广大参保人员就医购药。根据相关企业报送的信息，梳理形成了“2020年国家医保目录新准入的部分谈判药品配备机构参考名单（第一批）”。