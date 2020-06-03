医保政策小问答：参加医保，到底有什么好处？

人民网北京6月3日电 （记者崔元苑）近日，为了让广大参保人更直观便捷地了解医保政策，一看就懂、一学就会，国家医疗保障局制作了“医保政策小问答”系列动画，让你两分钟快速了解最新最实用的医保政策。今天，让我们先来了解一下，参加医保到底有哪些好处。

目前我国基本医保主要分为两类：职工医保和居民医保。两者有什么区别呢？

一、职工医保每个月都要缴费，居民医保每年缴费一次。

二、企业不给职工参加医保是违法的。

三、职工医保需单位和职工双方共同参保。

四、职工医保满足累计缴费年限后可以在退休后享受免缴待遇，但居民医保必须每年缴费才能享受保障。

五、医保是用来防范和化解医疗费用风险的，缴费参加医保是在为我们随时可能到来的疾病风险提供保障。

六、居民医保的缴费中，国家财政补贴占了大半，小半才是由居民自己负担的。