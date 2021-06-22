跨省查不到新冠疫苗接种信息怎么办？国家卫健委回复网友：拟于近期解决

中国政府网截图

人民网北京6月22日电 （张文婷）据中国政府网消息，近日，来自陕西的网民“李星”（手机尾号3736）留言反映跨省查不到新冠疫苗接种信息问题，希望尽快实现全国联通。对此，国家卫健委给出了以下答复。

国家卫健委表示，前期部分省份建设的新冠疫苗接种信息查询系统，可查询省内疫苗接种信息，不能查询跨省份接种信息。国家卫健委正在汇总全国新冠疫苗接种数据，拟于近期发布相关数据查询服务接口，供各地调用并纳入健康码管理，解决健康码显示跨省份新冠疫苗接种信息问题。

核酸检测结果查询方面，国家卫健委提到，国家层面已建立核酸检测结果信息库，并提供给各地调阅。核酸检测机构把核酸检测结果通过中国疾病预防控制信息系统上传到国家数据库，个人可通过健康码查询到自己的核酸检测结果信息。