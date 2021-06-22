河北省保定市第二医院积极响应“三下乡”活动

为充分发挥“三下乡”活动服务基层、服务群众的品牌效应和示范作用，近日，由河北省保定市第二医院骨科、康复医学科、血管外科、中医科中西医结合科、心内科、内分泌科等多名医疗骨干组成的医疗团队，赴该院精准扶贫村（已脱贫）曲阳县孝墓镇孙家庄村、东庄村开展义诊活动，为当地村民提供便捷、专业的诊疗及健康咨询服务。

活动现场，人头攒动热闹非凡，村民们闻讯赶来，把服务台围得水泄不通。专家团队免费为村民测血压、测血糖、做心电图及身体检查，详细分析病情，现场开具处方，发放常用药物，耐心指导用药，并告诉在场村民，要养成良好的饮食习惯、科学合理的锻炼方式，不断增强自身免疫力。此次活动共义诊300余人，测血压、血糖、做心电图、体外冲击波治疗260余人，免费发放健康宣传资料200余份，药品5千余元。此次活动受到了孙家庄村、东庄村村民的热烈欢迎。

活动期间，保定市政协副主席、市第二医院院长葛长青带领参加活动的班子成员先后走访了脱贫户，耐心细致了解他们的家庭生活状况、健康状况、收入来源等情况，随行医护人员详细了脱贫户的身体状况，告知健康常识，制定有针对性、个性化的健康帮扶措施，指导日常饮食、用药、康复锻炼，嘱咐病人有不适等情况及时电话联系。

本次活动旨在着眼不断满足农民群众美好生活需求，进一步发挥医院医疗资源优势，为基层办好事、为群众办实事，推动巩固拓展扶贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，不断增强人民群众幸福感获得感安全感。